  1. بین الملل
۹ بهمن ۱۳۹۱، ۹:۱۶

جبهه نجات ملی:

اعلام حکومت نظامی از سوی مرسی گامی صحیح محسوب می شود

اعلام حکومت نظامی از سوی مرسی گامی صحیح محسوب می شود

سخنگوی جبهه نجات ملی مصر اظهار داشت که اعلام حکومت نظامی از سوی رئیس جمهور این کشور گامی صحیح در راستای برقراری امنیت به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، خالد داود سخنگوی جبهه نجات ملی (ائتلاف اصلی مخالفان مصری) از اقدامات اخیر محمد مرسی برای برقراری امنیت در این کشور از جمله برقراری حکومت نظامی در 3 استان استقبال کرد.

وی با بیان این مطلب افزود: با توجه به اقدامات اراذل و اوباش و ایجاد ناامنی از سوی آنها تصمیم محمد مرسی گامی صحیح برای برقراری امنیت محسوب می شود.

داود در عین حال گفت که دعوت محمد مرسی از مخالفان برای گفتگوی ملی باید دارای جزئیات بیشتری باشد.

خاطرنشان می شود رئیس جمهور مصر شب گذشته در یک پیام رادیو تلویزیونی در استان های پورت سعید، اسماعیلیه و سوئز حکومت نظامی اعلام کرد.

کد مطلب 1802255

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