استقلال - پیکان؛ تحت تاثیر شوک کریمی/ ترس از دومین دربی فوتبال ایران!

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و چهارم از دوازدهمین دوره رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور طی روزهای سهشنبه و چهارشنبه هفته جاری با برگزاری 9 دیدار پیگیری میشود که در زیر به شرایط هشت مسابقه روز نخست این هفته اشاره میشود:
ملوان بندرانزلی ـ داماش گیلان (نتیجه بازی رفت: داماش صفر - ملوان صفر)
دربی گیلان را میتوان از نظر قدمت و حساسیت، دومین دربی فوتبال ایران بعد از بازی استقلال و پرسپولیس دانست. این اعتقادی است که طرفداران گیلان به تقابل دو تیم شهر رشت و انزلی دارند و حتی نام آن را "ال خزرینو" نهادهاند. هواداران تیم شهر رشت تفاوتی ندارد که نام تیمشان سپیدرود، استقلال پگاه و یا داماش باشد و برای انزلیچیها هم شکست دادن رقیب گیلانی با هر اسم و عنوان جزو بایدهاست! هر چند دو تقابل گذشته دو تیم با نتیجه صفر بر صفر به پایان رسید. این ترس هم وجود دارد که دربی دوم ایران هم مثل بازی استقلال و پرسپولیس بی کیفیت باشد.
البته در این مسابقه شرایط فرق میکند، تیم میزبان پس از آخرین بازی نیم فصل نخست لیگ، در 6 هفته گذشته طعم پیروزی را نچشیده است. آنها به خاطر نتایج ضعیف گذشته، تا رده دهم سقوط کرده و برای پایان دادن به نوار ناکامی، باید در این بازی پیروز شوند. وضعیت داماش هم اینگونه بوده و در 5 هفته گذشته 3 باخت و دو تساوی بدست آورده، نتایجی که این تیم را به رده چهاردهم رساند و با فانوسبدستان همسایه کرد. باخت در این بازی شاگردان درخشان را فانوس بدست خواهد کرد.
مس کرمان ـ آلومینیوم هرمزگان (نتیجه بازی رفت: آلومینیوم یک - مس کرمان صفر)
پیروزی برابر داماش در رشت، به ناکامی 4 هفتهای مس در لیگ پایان داد و باعث شد این تیم به رده نهم صعود کند. شاگردان بوناچیچ در این هفته میزبان تیمی هستند که پس از 3 هفته به پیروزی دست یافت و تاحدودی از جمع فانوسبدستان فاصله گرفت. آلومینیومیها هم مثل تیم میزبان به پیروزی برای فاصله گرفتن بیشتر از جمع تیمهای پائین جدول نیاز دارند، 3 امتیازی که به وضعیت آنها در جدول لیگ سروسامان خواهد داد.
راهآهن تهران - سایپا البرز (نتیجه بازی رفت: سایپا صفر - راهآهن یک)
راهآهن روزهای پرنوسانی را در نیم فصل دوم لیگ سپری میکند، روزهایی که با یک برد و چهار باخت همراه شده و این تیم را رده هشتم جدول تنزل داده است. دایی در حالی تیمش را برای سایپا به میدان میفرستد که سالهای پیش به همراه این تیم فاتح لیگ برتر شد، تیمی که 8 هفته است طعم پیروزی را نچشیده و روزهای بحرانی را سپری میکند. در این بازی راهآهن به فکر بردن و بازگشت به جمع مدعیان است و سایپا میخواهد به دوران ناکامیاش در لیگ پایان دهد.
صنعت نفت آبادان - گهر دورود (نتیجه بازی رفت: گهر دورود 2 - صنعت نفت 2)
جدال تیمهای قعرنشین، در آبادان مسابقهای است که ارزشی بیش از 6 امتیاز دارد. البته این بازی شانس بزرگی برای آبادانیها است که به جدول مسابقات بازگردند و به 18 هفته ناکامی خود در لیگ پایان دهند اما در صورت شکست، قعرنشین مطلق لیگ دوازدهم خواهند شد. گهریها هم پس از باخت سنگین خانگی برابر فجر به فکر جبران ناکامی و کاهش اختلاف خود با تیمهای بالاتر از خود هستند تا راهی برای فرار از جمع فانوس بدستان بدست آورند.
صبای قم ـ تراکتورسازی تبریز (نتیجه بازی رفت: تراکتورسازی صفر - صبا صفر)
رویارویی صبای قم با تراکتورسازی، نبرد آسیاییهای موفق نیم فصل دوم لیگ برتر است. این دو تیم در نیم فصل دوم هیچ شکستی را تجربه نکرده و روند رو به رشدی را در جدول لیگ داشتهاند. خصوصا تراکتورسازیها که در این 7 بازی 4 پیروزی کسب کرده و به عنوان نزدیکترین تعقیب کننده صدرنشین، در رده دوم لیگ قرار گرفته است. مرفاوی میداند با پیروزی در این مسابقه جایگاه بهتری را در لیگ پیدا میکند اما تراکتورسازی هم به هیچ وجه نمیخواهد جایگاه دوم را به تیم دیگری بسپارد.
ذوبآهن اصفهان ـ نفت تهران (نتیجه بازی رفت: نفت یک - ذوبآهن صفر)
منصور ابراهیمزاده سوژه اصلی این دیدار است. مربی فصل پیش ذوبآهن، برای نخستین بار با تیم جدیدش در ورزشگاه فولادشهر، برابر تیم قدیمش صف آرایی میکند. وی که در بازی رفت موفق شد تیم قدیمش را در شرایطی ببرد که هدایت آن برعهده رسول کربکندی بود، این بار با شرایطی متفاوت با ذوبآهن روبهرو میشود. تیم متحول شده ذوبآهن در این هفتهها با فرهاد کاظمی عملکرد خوبی داشته و برای فرار از جمع فانوس بدستان میبایست در این بازی خانگی تیمی را ببرد که در 3 بازی گذشته به برتری دست یافته و به رده پنجم صعود کرده است. قطعا این بازی متن و حواشی جالبی خواهد داشت.
فجرسپاسی شیراز ـ سپاهان اصفهان (نتیجه بازی رفت: سپاهان یک - فجرسپاسی صفر)
محمود یاوری درحالی بار دیگر برابر تیم پیشین خود و قویترین تیم شهرش به میدان میرود که فجرسپاسی در 3 بازی گذشته 2 پیروزی داشته و 4 مسابقه متوالی را بدون شکست پشت سرگذاشته است.
البته حریف آنها، سپاهان، با 3 پیروزی متوالی شرایط بسیار خوبی را در جدول لیگ کسب کرده، جایگاهی که در صورت پیروز در بازی معوقه صدرنشین لیگ میشود. شاگردان کرانچار به همین دلیل به فکر رسیدن به 3 امتیاز این بازی مهم هستند، هرچند بردن فجر با جوانانش در زمین چمن مصنوعی ورزشگاه دستغیب شیراز کار سختی است.
پیکان تهران ـ استقلال تهران (نتیجه بازی رفت: پیکان 2 - استقلال صفر)
برکناری ویسی پس از 5 باخت متوالی پیکان، زمینهساز بازگشت دوباره فیروز کریمی به لیگ برتر شد. این مربی در نخستین حضور مجددش روی نیمکت مربیگری یک تیم لیگ برتری، باید با تیم بحران زده پیکان مقابل تیم صدرنشین استقلال که هدایتش برعهده امیر قلعهنویی است، امتیاز بگیرد. کار سختی که ممکن است شوک حضور کریمی زمینهساز دستیابی به این هدف شود. کریمی که سالهای نه چندان دور هدایت استقلال را برعهده داشت، در صورت متوقف کردن این تیم آبیپوش شانس صدرنشینی را در اختیار دو تیم تراکتورسازی و یا فولاد قرار میدهند، هرچند باخت استقلال، سپاهان را هم برای صدرنشینی امیدوار میکند.
در نقطه مقابل استقلال قرار دارد که بعد از اینکه در دربی پایتخت 2 امتیاز حساس از دست داد، به فکر پیروزی در این دربی کوچک تهرانیها است تا به وضعیتش سروسامان دهد. هرچند مصاحبههای اخیر امیر قلعهنویی و درگیریهای لفظی بین فتحاللهزاده با رویانیان، حاشیههای این تیم را افزایش داده و ممکن است در روند حرکتی این تیم تاثیرگذار باشد.
برنامه هفته بیست و چهارم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور به شرح زیر است:
سهشنبه - 10/11/91
* ملوان بندرانزلی ـ داماش گیلان، ساعت 15:30، ورزشگاه تختی انزلی
* مس کرمان ـ آلومینیوم هرمزگان، ساعت 15:30، ورزشگاه امام علی کرمان
* راهآهن - سایپا البرز، ساعت 15:30، ورزشگاه اکباتان تهران
* صنعت نفت آبادان - گهر دورود، ساعت 15:30، ورزشگاه تختی آبادان
* صبای قم ـ تراکتورسازی تبریز، ساعت 15:30، ورزشگاه یادگار امام
* ذوبآهن اصفهان ـ نفت تهران، ساعت 15:30، ورزشگاه فولادشهر اصفهان
* فجرسپاسی شیراز ـ سپاهان اصفهان، ساعت: 15:30، ورزشگاه دستغیب شیراز
* پیکان تهران ـ استقلال تهران، ساعت 15، ورزشگاه آزادی
چهارشنبه - 11/11/91
* پرسپولیس ـ فولاد خوزستان، ساعت 16:50، ورزشگاه آزادی تهران
جدول ردهبندی لیگ برتر
|
|
تیم
|
بازی
|
برد
|
تساوی
|
باخت
|
زده
|
خورده
|
تفاضل گل
|
امتیاز
|
1
|
استقلال تهران
|
23
|
12
|
7
|
4
|
23
|
12
|
11+
|
43
|
2
|
تراکتورسازی
|
23
|
11
|
9
|
3
|
38
|
21
|
17+
|
42
|
3
|
فولادخوزستان
|
23
|
11
|
8
|
4
|
37
|
14
|
13+
|
41
|
4
|
سپاهان اصفهان
|
22
|
11
|
4
|
6
|
37
|
24
|
14+
|
40
|
5
|
نفت تهران
|
23
|
9
|
9
|
5
|
30
|
20
|
10+
|
36
|
6
|
صبای قم
|
23
|
8
|
9
|
6
|
26
|
20
|
6+
|
33
|
7
|
فجرسپاسی شیراز
|
23
|
8
|
8
|
7
|
28
|
19
|
9+
|
32
|
8
|
راهآهن
|
22
|
9
|
5
|
8
|
22
|
22
|
-
|
32
|
9
|
مس کرمان
|
23
|
8
|
8
|
7
|
16
|
16
|
-
|
32
|
10
|
ملوان بندرانزلی
|
23
|
8
|
8
|
7
|
23
|
24
|
1-
|
32
|
11
|
پرسپولیس
|
22
|
7
|
9
|
6
|
25
|
19
|
6+
|
30
|
12
|
سایپا البرز
|
23
|
7
|
8
|
8
|
22
|
23
|
1-
|
29
|
13
|
آلومینیوم هرمزگان
|
23
|
5
|
9
|
9
|
16
|
23
|
7-
|
24
|
14
|
داماش گیلان
|
22
|
5
|
9
|
8
|
21
|
29
|
8-
|
24
|
15
|
ذوبآهن اصفهان
|
23
|
5
|
7
|
11
|
22
|
32
|
10-
|
22
|
16
|
پیکان تهران
|
22
|
5
|
5
|
12
|
18
|
44
|
26-
|
20
|
17
|
گهر دورود
|
22
|
3
|
7
|
12
|
16
|
32
|
16-
|
16
|
18
|
صنعت نفت آبادان
|
23
|
1
|
11
|
11
|
23
|
40
|
17-
|
14
نظر شما