بلوار های اهواز دهن باز می کنند، اما زبان ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از این آسفالت اطراف ایستگاه متروی اهواز در میدان فرودگاه در ماه های گذشته چند بار نشست کرده و ترافیک آن محل را چند ساعت مختل کرد بود.

در روزهای گذشته نیز آسفالت بخشی از میدان شهید بندر( چهار شیر ) نیز نشست کرد که هم اکنون نیز قابل تردد نیست.



برای نخستین بار مهرماه دو نقطه از آسفالت دچار ریزش و نشست شد و بعد از آن هم 24 آذر و سومین مرتبه نیز اول دی ماه این اتفاق تکرار شد.



گرچه تاکنون چند بار آسفالت اطراف ایستگاه های در حال ساخت قطار شهری اهواز نشست کرده است، اما از زمان آغاز حفاری تونل مترو با دستگاه های تونل زنی (TBM) در فاصله 300 متری ایستگاه اقبال تا میدان فرودگاه چندین بار نشست آسفالت وجود داشته که این اتفاق تکرار می شود.



این مسئله علاوه بر اختلال ترافیکی در بلوار پاسداران از آن جهت حائز اهمیت است که خط یک متروی اهواز از زیر مسیر سواره رو عبور می‌کند و نشست ناگهانی زمین احتمال سقوط خودروها و خطرات جانی را افزایش می دهد.



به گزارش مهر، کارشناسان این نشستها را مرتبط با جنس زمین اهواز و عملیات حفاری در این بافتها می دانند آخرین ریزش نیز در تاریخ 26 دی ماه امسال در بخش شمالی میدان شهید بندر(چهارشیر) رخ داد.