به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام‌ علی خاتمی در همایش ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در استان زنجان، افزود: تنها امام معصومی که فرصت مدیریت اجرایی برایشان فراهم شد، حضرت امیرالمومنین علی (ع) بودند. این فرصت هرچند کوتاه بود اما برای همیشه در تاریخ ماندگار است.

وی افزود: حضرت امیرالمومنین علی (ع) نمونه مدیریت علمی و عملی را در طی پنج سال انجام دادند. امیر مومنان در همه ابعاد مدیریتی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و نظامی، زیباترین کاملترین و انسانی‌ترین مدل مدیریتی را با وجود همه مشکلات و موانع در جامعه ارائه دادند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت: بسیاری از حکومت‌ها، حکومت را هدف می‌دانند و برای رسیدن به حکومت از هر ابزاری استفاده می‌کنند و این نوع دیدگاه، دیدگاه ماکیاولی است. اما از دیدگاه اسلام و تمام ادیان آسمانی هدف هدایت است و حکومت تنها وسیله‌ای است برای هدایت. در نگاه توحیدی هدف مقدس است و قابل توجیه نیست که برای هدف مقدس از هر ابزاری استفاده کنیم بلکه باید برای رسیدن به هدف مقدس وسیله و ابزار نیز مقدس باشد.

حجت الاسلام خاتمی یادآور شد: در همه شهادت‌ها، شهادت حداقل 2 نفر لازم است اما در مبحث ناظرین مورد اعتماد، شهادت یک ناظر کافی است چرا که حضرت امیرالمومنین با شهادت یک زن به نام سوده فرماندار خود را عزل کرد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان ضمن ترجمه نامه 53 نهج‌البلاغه، افزود: اولین مسئله از دیدگاه حضرت علی (ع) در خصوص سلامت مدیریت گزینش کارکنان و تقسیم مسئولیت است.

همچنین سرپرست اداره کل و دبیر شورای دستگاه­های نظارتی با اشاره به این که قانون ارتقای سلامت نظام اداری به همه دستگاه­های دولتی ابلاغ شده، تصریح کرد: همه کسانی که دست اندر کار نظام اداری هستند باید احترام به قانون را سرلوحه کار خود قرار دهند.

وی تاکید کرد: همه ملزم به اجرای قانون هستیم و با این کار است که سلامت اداری محقق می­شود.

رضا محمدی افزود: از دو ماه پیشتر نحوه اجرای تبصره ماه 3 قانون ارتقاء سلامت را از دستگاه­های اجرایی مطالبه کردیم و دستگاه­ها در حال پاسخ هستند. چنانچه به سمت ارائه خدمات الکترونیکی برویم بسیاری از مشکلات حل می­شود.

دبیر شورای دستگاه­های نظارتی ایجاد نظم و انضباط اداری و مالی در دستگاه­های اجرایی را تاکید کرده و گفت: اولویت در پیشگیری از وقوع جرم و تخلف است و برخورد با متخلف در مرحله بعدی قرار دارد.

محمدی این آموزش را به عنوان رخدادی تاثیرگذار در عرصه تعاملات فی­مابین دستگاه­های نظارتی و اجرایی استان در سال جاری دانست و افزود: این همایش فضای موثری را برای نقل و انتقال و تبادل تجارب میان دستگاه­های مذکور فراهم نموده است.