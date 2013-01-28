کاهش جمعیت دانشجویی استان مرکزی در سال جاری

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا فتح آبادی ظهر چهارشنبه با اعلام این خبر در شورای عالی روسای دانشگاه های استان مرکزی افزود: در حالیکه ده درصد جمعیت استان مرکزی را تا سال گذشته جمعیت دانشجو تشکیل می دادند این رقم در سال جاری به 8/7 درصد کاهش یافته است.

وی با بیان این که 8/40 درصد جمعیت دانشجوی استان مرکزی را دانشجویان دختر و 59 درصد را دانشجویان پسر تشکیل می دهند گفت: تعداد دانشجویان دختر استان مرکزی در سال جاری 26 درصد و تعداد دانشجویان پسر استان 3 درصد کاهش یافته است.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری مرکزی یادآور شد: 54 درصد از کل دانشجویان استان مرکزی را دانشجویان بومی و 46 درصد دیگر را دانشجویان غیر بومی تشکیل می دهند.

فتح آبادی گفت: کاهش 26 درصدی دانشجویان بومی که جمعیتی حدود 21 هزار و 406 نفر را شامل می شوند در کنار موضوع کاهش تعداد کل دانشجویان استان باید آسیب شناسی شود.

وی در ادامه از فعالیت 82 مرکز آموزش عالی در استان مرکزی خبر داد و گفت: از این تعداد 14 مرکز را دانشگاه های دولتی و سراسری، 12 مرکز را دانشگاه های پیام نور،24 مرکز را دانشگاه های علمی و کاربردی و 25 مرکز را دانشگاه های آزاد تشکیل می دهند.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری مرکزی با اشاره به برخورداری تمامی مراکز شهرستان های استان مرکزی از وجود مراکز آموزش عالی گفت: از مجموع 32 شهر استان مرکزی 20 شهر استان مرکزی مجهز به مراکز آموزش عالی هستند.

فتح آبادی یادآور شد: میانگین تعداد دانشگاه های فعال در هر شهرستان استان مرکزی 7 دانشگاه بوده و این مهم ضریب دسترسی شهروندان به دانشگاه ها را در استان آسان کرده است.

وی در ادامه تعداد کل اساتید مشغول در مراکز آموزش عالی استان مرکزی را 6 هزار و 594 نفر برشمرد و گفت: از این تعداد یک هزار و 907 نفر عضو هیات علمی و 4 هزار و 687 نفر غیر عضو هیات علمی هستند..