سینماگران به تماشای "تاج محل" نشستند

به گزارش خبرنگار مهر، یکشنبه هشتم بهمن ماه سالن اصلی پردیس آزادی میزبان اهالی سینما و نمایندگان رسانهها بود تا برای نخستینبار و پیش از شروع سی و یکمین جشنواره فیلم فجر به تماشای یکی از محصولات حوزه هنری بنشینند.
محمد حمزهزاده معاون هنری حوزه هنری، سهیل جهانبیگلری مدیر عامل سازمان توسعه سینمایی سوره، احمدرضا درویش، عبدالحسن برزیده، کمال تبریزی، ابراهیم حاتمیکیا، رضا میرکریمی، عبدالله اسکندری، بهمن اردلان، رضا عطاران، رضا کیانیان، دانش اقباشاوی، حسین معززینیا، حامد بهداد، همایون ارشادی، محمدرضا جعفریجلوه، آناهید آباد، امید نجوان و بسیاری از نمایندگان رسانههای مختلف در این مراسم حضور داشتند.
"تاج محل" نخستین ساخته دانش اقباشاوی یکی از محصولات حوزه هنری در سال 91 است که در راستای کشف استعدادهای جوان تولید شده است. این فیلم داستان مردی است که در روزهای بازنشستگی از سوی خانوادهاش هدیهای ویژه میگیرد اما ماجراهایی باعث آشنایی او با دو پسر بچه میشود.
این فیلم در جشنواره فیلم فجر در بخش نگاه نو به نمایش درمیآید.
