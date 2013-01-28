اولین همایش تخصصی مین های دریایی در نیروی دریایی سپاه برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش که در پی فراخوان مقاله در موضوعات مختلف مرتبط با مین های دریایی برپا شد، مقالات برتر معرفی گردید و به صاحبان و پدیدآوردندگان این مقالات جوایزی اهدا شد.

در حاشیه این همایش آخرین فناوری های کشورهای مختلف در زمینه مین های دریایی و همچنین نمونه هایی از تولیدات و محصولات داخلی مربوط به حوزه مین های دریایی در قالب نمایشگاه در معرض دید شرکت کنندگان در این همایش قرار گرفت.

از ویژگی های این همایش می توان به بررسی آخرین شیوه های مدیریت جنگ مین، برنامه ریزی میادین دریایی مین و شیوه های خنثی سازی اشاره کرد.

بررسی تاریخچه جنگ مین با کالبد شکافی مین گذاری توسط هواپیماها در جریان جنگ دوم جهانی، بررسی ویژگی های مین های هواریز، زیر سطح ریز و سطح ریز، مین های چسبنده، خوشه ای و... که تا کنون مورد استفاده کشورهای دارنده مین قرار گرفته است، از دیگر بخش های این همایش بود.

دریادار پاسدار علی فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه طی سخنانی در این همایش خاطر نشان کرد: در حوزه دفاعی و امنیتی شرایط و مقتضیات ایجاب می کند تا راهبرد ما مقطعی و متکی بر پایه دوره زمانی کوتاه مدت نباشد و در این حوزه هر تمهیدی که لازم باشد، فراهم می کنیم.

وی افزود: ویژگی بارزی که تاکنون جهت گیری ما را در میدان تقابل با دشمن و همچنین در خط مشی استراتژی دفاعی و رزم نامتقارن موفق کرده، آن است که دشمن را در همان مقیاسی که هست ببینیم نه کوچکتر و نه بزرگتر و سطح توانمندی دفاعی خود را متناسب با آن تنظیم کنیم.