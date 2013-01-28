کارگاه های آموزشی فنی و حرفه ای در زندان های کردستان افزایش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، جمیل احمدی با حضور در مرکز آموزشی خواهران سنندج بر ضرورت اجرای هر چه بهتر برنامه های آموزشی نسوان زندانی تاکید کرد و افزود: با همکاری اداره کل زندانها زمینه برای توسعه مراکز فنی و حرفه ای در زندانها فراهم می شود.

وی اظهار داشت: از آنجا که بیکاری و فقدان مهارت یکی از علل گرایش به اعتیاد، بزهکاری و ارتکاب جرم است باید با افزایش مهارت در فرد ضمن ایجاد شرایط مناسب به تقویت شخصیت و منزلت اجتماعی فرد کمک کرد.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای کردستان افزود: حرفه ها و دوره های آموزشی این مراکز با توجه به ضروت حرفه آموزی و توان بخشی مددجویان باید گسترش یابد.

انعقاد تفاهم نامه اجرای دوره های بازار محور

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای با اتحادیه تعاونی های تولید کنندگان فرش دستباف روستایی کردستان تفاهم نامه همکاری منعقد کرد.

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای کردستان در راستای اجرای دوره های بازار محور و رقابت جهانی با استفاده از پتانسیل ها و امکانات، تفاهم نامه همکاری با اتحادیه تعاونی های تولید کنندگان فرش دستباف روستایی کردستان منعقد کرد.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای کردستان در این رابطه اظهار داشت: این تفاهم نامه در راستای تحقق اهداف سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و ایجاد زمینه های حضور موفق جمهوری اسلامی ایران در اقتصاد و رقابت جهانی و تحقق اهداف و اصول پیش بینی شده است.

ارتقاء دانش تولیدکنندگان فرش در کردستان ضروری است

جمیل احمدی افزود: این تفاهم نامه با هدف تربیت و آماده سازی و ارتقای دانش و مهارت منابع انسانی مورد نیاز و افزایش کیفیت محصولات تولیدی است.

وی بیان کرد: با ارائه آموزش های بازار محور با هدف آموزش، تولید، بازاریابی و فروش مورد نیاز روستائیان و با توجه به نقش سازنده‌ در روحیه و خودباوری و تامین معاش آینده روستائیان که مورد توجه دولت کریمه جمهوری اسلامی ایران است.

مدیر کل فنی و حرفه ای کردستان یادآور شد: نقش تعاونی ها در ارتقای کیفیت و سطح زندگی آنها بسیار موثر است.

احمدی ادامه داد: تعاونی ها همواره نقش موثری را در توسعه و بهبود کیفیت زندگی فردی و اجتماعی جامعه دارند که این مهم تنها با آموزش امکان پذیر است.

وی گفت: آینده پژوهی در حوزه مشاغل مورد نیاز صنایع و سایر واحدهای تولیدی و خدماتی، شناسایی و تامین نیازهای مهارتی روستاییان و به روز رسانی و ارتقای مهارت منابع انسانی از اهداف مهم انعقاد این تفاهمنامه است.