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۹ بهمن ۱۳۹۱، ۹:۳۷

با حضور سرلشگر جعفری/

مجموعه ورزشی ستاد نیروی دریایی سپاه در بندرعباس افتتاح شد

مجموعه ورزشی ستاد نیروی دریایی سپاه در بندرعباس افتتاح شد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مجموعه ورزشی ستاد نیروی دریایی سپاه با حضور سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه رسما در بندرعباس افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم دریادار علی فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه، دریادار تنگسیری جانشین نیرو، حجت الاسلام حسین نژاد مسئول نمایندگی قرارگاه و همچنین ناوسالار زوار معاون تربیت بدنی نیرو نیز حضور داشتند.

مجموعه ای که افتتاح شد شامل باشگاه بدن سازی و کلینیک تخصصی ورزشی با نام شهدای خلیج فارس، مجموعه استخر و سونا با نام شهید رودکی و زمین چمن مصنوعی با نام سرلشکر سوادگر است که از این پس مورد استفاده و بهره برداری کارکنان ستاد نیرو و همچنین کارکنان منطقه یکم قرار خواهد گرفت.

در این برنامه، ناوسالار زوار معاون تربیت بدنی نیرو گزارشی از اقدامات انجام شده و کارهای در دست اقدام مجموعه تربیت بدنی نیروی دریایی سپاه ارائه داد.
 

کد مطلب 1802290

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