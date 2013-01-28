  1. هنر
۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۲:۳۵

رونمایی از نخستین عکس‌ها/

پخش "روح الله"در ایام دهه فجر قطعی شد

پخش "روح الله"در ایام دهه فجر قطعی شد

"روح الله" به تهیه‌کنندگی محمدرضا شفیعی و کارگردانی راما قویدل از 14 بهمن ساعت 21:30 روی آنتن می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، سریالی که شبکه دو در سکوت خبری ساخت آن را شروع کرد و ادامه داد و با توقف اثر اخباری از سریال به بیرون درز کرد؛ "روح الله" به کارگردانی راما قویدل است که در آن بازیگرانی چون انوشیروان ارجمند، افشین نخعی، حمیدرضا هدایتی، محمد کاسبی، محمد بزرگمهر و رحمان باقریان به ایفای نقش پرداخته‌اند.

این سریال به تهیه‌کنندگی محمدرضا شفیعی شامل 13 اپیزود انتخابی و اقتباسی بر اساس روابط امام خمینی (ره) با همسایگان و کسانی است که از اقصی نقاط ایران موفق به دیدار او شدند و طبق آخرین خبرها ساخت 6 اپیزود آن به سرانجام رسیده و در ایام دهه فجر روی آنتن خواهد رفت.

پخش این اثر از 14 بهمن ماه آغاز می‌شود و هر شب ساعت 21:30 از شبکه دو سیما روی آنتن می‌رود.

سعید نعمت‌الله فیلمنامه "روح الله" را بر اساس خاطرات مستندی که در کتاب‌های مختلف درباره امام (ره) نگارش شده، نوشته و شخصیت‌های اصلی این سریال مردم و نوجوانان هستند. نکته قابل توجه اثر نیز این است که قصه‌ها به شیوه‌ای نوشته شده‌اند که نیازی به حضور شخصیت امام (ره) در فیلمنامه وجود نداشته است.

همسایه‌داری، رعایت حق الناس، مهربانی، صرفه جویی، توجه به مطالعه وعدالت از ویژگی‌های اخلاقی امام خمینی (ره) است که در بازنمایی خاطره‌ای واقعی از افراد، روایت می‌شود.

طبق اعلام روابط عمومی شبکه دو تصویربرداری "روح الله" توسط خسرو دادگر مرام  همچنان ادامه دارد و تدوین و صداگذاری  این سریال نیز به خشایار موحدیان و فرشید احمدی سپرده شده است.

کد مطلب 1802293

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها