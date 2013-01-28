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۹ بهمن ۱۳۹۱، ۹:۴۶

آذر خبر داد:

افزایش 18 درصدی تولید گوشت بوقلمون در استان مرکزی

افزایش 18 درصدی تولید گوشت بوقلمون در استان مرکزی

اراک- خبرگزاری مهر: مدیر امور طیور سازمان جهادکشاورزی استان مرکزی از افزایش تولید گوشت بوقلمون در استان خبر داد و گفت: این میزان تولید در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 18 درصد افزایش دارد.

مجید آذر در گفتگو با خبرنگار مهربا اعلام این خبر گفت:در نه ماهه نخست امسال یک هزار و 600 تن گوشت بوقلمون در استان تولید شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 18 درصد افزایش دارد.

وی با بیان اینکه هم اکنون 16 واحد تولید گوشت بوقلمون در استان مرکزی فعالیت دارد اظهارداشت:  پیش بینی می شود تولید گوشت بوقلمون به 2هزار و 200 تن تا پایان سال در استان خبرداد. برسد.

آذر خاطرنشان کرد: گوشت بوقلمون از نظر ترکیبات دارای پروتئینی  بالا، کمترین کلسترول، املاح و حاوی اسید آمینه های ضروری بوده و یک منبع مناسب پروتئین برای افراد مسن، کودکان در حال رشد و مبتلایان به امراض قلبی و عروقی است.

کد مطلب 1802296

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