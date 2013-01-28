نقد فیلم "پذیرایی ساده" در لانه جاسوسی

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی"پذیرایی ساده" به کارگردانی مانی حقیقی امروز ساعت 13 در لانه جاسوسی نمایش و در ادامه نقد و بررسی میشود.
در این جلسه که با حضور طیف مختلف مخاطبان سینما برگزار میشود، سید محمد حسینی و مسعود فراستی به عنوان منتقد حضور دارند. مانی حقیقی به عنوان کارگردان فیلم "پذیرایی ساده" پاسخگوی نقطه نظرهای منتقدان حاضر و مخاطبان این فیلم در لانه جاسوسی خواهد بود.
"پذیرایی ساده" در بخش مسابقه سی امین جشنواره فیلم فجر حضور داشت. ترانه علیدوستی، مانی حقیقی، سعید چنگیزیان، اسماعیل خلج، صابر ابر، محمد عاقبتی، فرهاد قائمیان، نادر فلاح، وحید آقاپور، محمدرضا نجفی، قربان نجفی و مهدی صباغی بازیگران فیلم هستند. فیلمنامه "پذیرایی ساده" را مانی حقیقی و امیررضا کوهستانی نوشتهاند.
این فیلم درباره زن و مردی است که حین عبور از دل منطقهای کوهستانی و جنگزده دسته دسته پول از صندوق عقب ماشینِ شاسّی بلندشان در میآورند و بین اهالی تقسیم میکنند...
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