مهدی پیشکوهی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شکست هفته گذشته تیم والیبال پیشگامان کویر یزد برابر باریج اسانس کاشان اظهارداشت: بعد از این شکست در نشست رئیس هیات مدیره تصمیم به تغییر کادر فنی گرفته شد. پنجشنبه گذشته در این زمینه با میرحسینی (سرمربی برکنار شده) صحبت کردیم تا کارها را با پیشنهاد وی دنبال کنیم.

وی تصریح کرد: پیشنهاد ما این بود که میرحسینی مدیرفنی شود و خمسه هم به عنوان هدایت تیم را بر عهده بگیرد اما آقای خمسه با این پیشنهاد مخالفت کرد چون قراردادش با ما به عنوان مربی بود. به همین دلیل پیشنهاد سرمربیگری تیم را به علیرضا معمری دادیم. البته این کار هم بعد از مشورت با آقای میرحسینی و تائید وی انجام شد.

سرپرست باشگاه پیشگامان کویر یزد خاطرنشان کرد: قرار بود میرحسینی و خمسه به عنوان مدیر فنی و مربی درکنار معمری به عنوان سرمربی کار کنند. آقای میرحسینی نسبت به این تصمیم رضایت کامل داشتند طوریکه خودش با آقای معمری تماس گرفت و حتی اعلام کرد که 500 درصد همکاری خواهند داشت.

پیشکوهی‌پور با بیان اینکه بعد از اتخاذ این تصمیمات و در جریان گرفتن بازیکنان از تغییرات ایجاد شده توسط میرحسینی قرار شد تا از عصر جمعه گذشته با حضور معمری تمرینات زیر نظر کادر جدید پیگیری شود اما به یک باره میرحسینی موضع خود را تغییر داد، صحبت‌هایش را با خبرنگار مهر ادامه داد.

وی تاکید کرد: آقای میرحسینی به یک‌باره چرخش 360 درجه داشت چون گفت که یا به عنوان سرمربی کارم را دنبال می‌کنم یا اینکه می‌توانید اخراجم کنید. این تغییر موضع عجیب بود با این حال به خانه او رفتیم تا پیگیر موضوع شویم. با توجه به حضور معمری در یزد از طرف فدراسیون و شخص دبیر هم وساطت‌هایی صورت گرفت تا کار طبق برنامه انجام شود اما به نتیجه نرسیدیم.

سرپرست باشگاه پیشگامان کویر یزد با بیان اینکه به همین دلیل روز شنبه تصمیم به برکناری میرحسینی گرفته شد، یادآور شد: به دنبال این تصمیم آقای معمری هم چون روی قول همکاری میرحسینی و خمسه حساب کرده بودند، قید همکاری با ما را زدند. این شد که با ابراهیم وادی وارد مذاکره شدیم و وی را به عنوان سرمربی انتخاب کردیم.

پیشکوهی پور گفت: من فکر می‌کنم اگر آقای معمری صبح جمعه به یزد سفر می‌کرد، هیچ یک از این اتفاقات نمی‌افتاد. چون هر عاملی که باعث تغییر موضع میرحسینی شد مربوط به بازه زمانی میان صبح تا ظهر جمعه بود.

"فکر می‌کنید علت تغییر تصمیم آقای میرحسینی چه بود"؟، وی در پاسخ به این پرسش گفت: او می‌گوید در کار صداقت ندیده است در حالیکه همه کارها را با مشاوره و هماهنگی خودش انجام دادیم. ما از 7 بازی 6 باخت داشتیم. هر باشگاهی در این شرایط می‌تواند دست به تغییر بزند. کما اینکه خیلی از باشگاه‎‌ها در این شرایط زودتر از ما سرمربی‌شان را برکنار کردند. خیلی‌ها زودتر از این و بعد از باخت به نوین کشاورز منتظر برکناری سرمربی یزد بودند.

سرپرست باشگاه پیشگامان کویر یزد با بیان اینکه قرارداد همکاری با ابراهیم وادی تا پایان لیگ امسال است، اظهارداشت: می‌خواهیم او و تیم با آرامش کار کنند. نتیجه هرچه شد خداوند خواسته و بحثی نخواهیم داشت. در عین حال کاملا معتقدیم می‌توانیم وارد پلی‌آف شویم. تیم ما با پیروزی برابر سایپا تغییرات جایگاه خود در جدول را آغاز می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، شنبه گذشته عباسعلی میرحسینی از سرمربیگری تیم پیشگامان کویر یزد برکنار شد و ابراهیم وادی به عنوان جایگزین وی، هدایت این تیم را بر عهده گرفت.