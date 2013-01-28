محمد رضا حاج بیگی به خبرنگار مهر گفت: از اول بهمن طرح آماده سازی پایانه ها را برای استقبال از فصل بهار آغاز کرده ایم و برنامه هایی نظیر نورپردازی محیط پایانه ها و ارائه بسته های فرهنگی به مسافران پیش بینی شده است.

وی گفت: سعی می کنیم خدمات شایسته ای به مسافران به خصوص از سوی تعاونی ها ارائه شود.

وی بیان کرد: برنامه های ویژه استقبال و بدرقه مسافران، کارهای عمرانی ، نظافت عمومی، فضاسازی مجموعه پایانه ها در دستور کار قرار گرفته است. در نهایت خدماتی که مردم از مبدا در طول مسیر تا مقصد نیاز دارند ارائه خواهد شد.

حاجی بیگی ادامه داد: راه اندازی خانه های مادر و کودک در تمام پایانه ها و ارائه سیستم اینترنت وایرلس در فضای مجموعه ها ویژه نوروز و نوسازی فضاهای ورزشی از جمله امکانات در نظر گرفته شده برای مسافران نوروزی است.

وی گفت: لباس پرسنل در این ایام تغییر خواهد کرد و رادیوهای پایانه ها برای اطلاع رسانی درباره مسیرهای حرکت روشن خواهد شد.

وی گفت: اتوبوسهایی که در این ایام خارج از پایانه ها، مسافر جابه جا می کنند و از کیفیت نامطلوبی برخوردارند؛ از حوزه مسئولیت ما خارج اند و ما فقط ضامن خدماتی هستیم که اتوبوسهای داخل پایانه ها ارائه می کنند.

مدیر عامل سازمان پایانه ها درباره اینکه سازمان میراث فرهنگی، سفرهای بین جاده ای را نیز در فهرست آمار سفرها محاسبه می کند، بیان کرد: این سازمان از ما آمار مسافران را نخواسته است و ما نمیدانیم که نحوه محاسبه نفرسفر و فرمولی که آنها ارائه می دهند به چه معناست.

وی گفت: سال گذشته اعلام کردند که سفرها 30درصد افزایش داشته است در حالی که ما اعلام کردیم تعداد مراجعات به پایانه ها نسبت به سال گذشته 8 درصد کاهش پیدا کرده است. این سازمان آمارهای میلیونی و اغراق آمیز از سفرها ارائه می کند.