  1. جامعه
۱۳ بهمن ۱۳۹۱، ۱۲:۵۴

اطلاع رسانی درباره طرحهای تشویقی تاکسیرانان انجام نمی شود

اطلاع رسانی درباره طرحهای تشویقی تاکسیرانان انجام نمی شود

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور گفت: سیاست های تشویقی برای معرفی و قدردانی از تاکسیرانان موفق و با ذوق نه تنها اطلاع رسانی نمی شود بلکه این رانندگان نیز کمتر به جامعه معرفی شده اند.

بابک هاشمی درباره اینکه برخی از رانندگان تاکسی به دلیل داشتن ویژگی هایی از جمله، داشتن ذوق و سلیقه در پذیرایی از مسافران تاکسی برخوردارند به خبرنگار مهر گفت: برخی از تاکسیرانان امانت دار هستند و برخی دیگر نسبت به سلیقه ای که دارند، سعی می کنند در کمترین زمان ممکن که مسافر در تاکسی حضور دارد، احساس راحتی کرده و یا حتی از آنها در تاکسی پذیرایی می کنند.

وی افزود: تقریبا یک سال پیش در شهر فسا یک راننده تاکسی جان خود را برای نجات مسافرش از دست داد و یا حتی در یکی از استانها دیدم که اتحادیه تاکسی رانان آنها خدمات رایگان در روز عاشورا و تاسوعا به مسافرانش ارائه می کرده است و یا حتی برخی دیگر در ادب و نحوه برخورد با مسافر بسیار منحصر به فردند.

وی گفت: سیاست های تشویقی برای این افراد از جمله ارائه پاداش به آنها در نظر گرفته شده است و در هیات های انضباطی در این باره نیز تصمیم گیری می شود، اما متاسفانه در معرفی آنها و اطلاع رسانی درباره نحوه عملکرد آنها بسیار ضعیف عمل کرده ایم.

هاشمی بیان کرد: اگر راننده تاکسی تخلفی انجام دهد و یا مشکلی با راننده پیدا کند، این موضوع را بسیار برجسته می کنیم و همان را به تمام رانندگان تعمیم می دهیم و راه شکایت در این باره را باز کرده ایم. اما متاسفانه برعکس آن هیچ وقت اتفاق نیفتاده است و سیستمی وجود ندارد که اگر مسافری از راننده ای راضی بود، آن را اعلام کند.

کد مطلب 1802305

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