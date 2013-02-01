اطلاع رسانی درباره طرحهای تشویقی تاکسیرانان انجام نمی شود

بابک هاشمی درباره اینکه برخی از رانندگان تاکسی به دلیل داشتن ویژگی هایی از جمله، داشتن ذوق و سلیقه در پذیرایی از مسافران تاکسی برخوردارند به خبرنگار مهر گفت: برخی از تاکسیرانان امانت دار هستند و برخی دیگر نسبت به سلیقه ای که دارند، سعی می کنند در کمترین زمان ممکن که مسافر در تاکسی حضور دارد، احساس راحتی کرده و یا حتی از آنها در تاکسی پذیرایی می کنند.

وی افزود: تقریبا یک سال پیش در شهر فسا یک راننده تاکسی جان خود را برای نجات مسافرش از دست داد و یا حتی در یکی از استانها دیدم که اتحادیه تاکسی رانان آنها خدمات رایگان در روز عاشورا و تاسوعا به مسافرانش ارائه می کرده است و یا حتی برخی دیگر در ادب و نحوه برخورد با مسافر بسیار منحصر به فردند.

وی گفت: سیاست های تشویقی برای این افراد از جمله ارائه پاداش به آنها در نظر گرفته شده است و در هیات های انضباطی در این باره نیز تصمیم گیری می شود، اما متاسفانه در معرفی آنها و اطلاع رسانی درباره نحوه عملکرد آنها بسیار ضعیف عمل کرده ایم.

هاشمی بیان کرد: اگر راننده تاکسی تخلفی انجام دهد و یا مشکلی با راننده پیدا کند، این موضوع را بسیار برجسته می کنیم و همان را به تمام رانندگان تعمیم می دهیم و راه شکایت در این باره را باز کرده ایم. اما متاسفانه برعکس آن هیچ وقت اتفاق نیفتاده است و سیستمی وجود ندارد که اگر مسافری از راننده ای راضی بود، آن را اعلام کند.