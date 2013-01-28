  1. ورزش
۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۰:۲۲

هفته بیست و یکم لالیگا/

شکست سنگین اتلتیکومادرید مقابل بیلبائو/ مالاگا از سد مایورکا گذشت

رقابتهای هفته بیست و یکم لالیگا یکشنبه شب پیگیری شد و طی آن تیم‌های اتلتیک بیلبائو و مالاگا مقابل حریفان خود به برتری دست یافتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال اتلتیک بیلبائو در حضور نزدیک به 36 هزار تماشاگر ورزشگاه سن مامس موفق شد با نتیجه قاطع 3 بر صفر اتلتیکومادرید تیم دوم جدول رده بندی را شکست دهد. در این بازی "میکل سن خوزه" (50)، "مارکل سوسائتا" (77) و "اسکار دی مارکوس" (84) برای بیلبائو گلزنی کردند.

در دیگر دیدار یکشنبه شب مالاگا با نتیجه 3 بر 2 در خانه مایورکا به برتری رسید. این در حالی بود که مالاگا از دقیقه 72 بازی با اخراج مارتین دمیکلیس مدافع آرژانتینی خود 10 نفره به بازی ادامه می داد.

"خاویر ساویولا" (10)، "ایسکو" (16) و "ناچو مونرئال" (62) گل های مالاگا را در این بازی به ثمر رساندند. آخرین دیدار این هفته لالیگا را امشب دو تیم سویا و گرانادا برگزار خواهند کرد.

جدول رده بندی:
1- بارسلونا 58 امتیاز
2- اتلتیکومادرید 47 امتیاز
3- رئال مادرید 43 امتیاز
4- مالاگا 35 امتیاز
----------------------------
18- اوساسونا 18 امتیاز
19- مایورکا 17 امتیاز
20- دپورتیوو لاکرونیا 16 امتیاز

کد مطلب 1802307

