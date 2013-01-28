شکست سنگین اتلتیکومادرید مقابل بیلبائو/ مالاگا از سد مایورکا گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال اتلتیک بیلبائو در حضور نزدیک به 36 هزار تماشاگر ورزشگاه سن مامس موفق شد با نتیجه قاطع 3 بر صفر اتلتیکومادرید تیم دوم جدول رده بندی را شکست دهد. در این بازی "میکل سن خوزه" (50)، "مارکل سوسائتا" (77) و "اسکار دی مارکوس" (84) برای بیلبائو گلزنی کردند.

در دیگر دیدار یکشنبه شب مالاگا با نتیجه 3 بر 2 در خانه مایورکا به برتری رسید. این در حالی بود که مالاگا از دقیقه 72 بازی با اخراج مارتین دمیکلیس مدافع آرژانتینی خود 10 نفره به بازی ادامه می داد.

"خاویر ساویولا" (10)، "ایسکو" (16) و "ناچو مونرئال" (62) گل های مالاگا را در این بازی به ثمر رساندند. آخرین دیدار این هفته لالیگا را امشب دو تیم سویا و گرانادا برگزار خواهند کرد.

جدول رده بندی:

1- بارسلونا 58 امتیاز

2- اتلتیکومادرید 47 امتیاز

3- رئال مادرید 43 امتیاز

4- مالاگا 35 امتیاز

18- اوساسونا 18 امتیاز

19- مایورکا 17 امتیاز

20- دپورتیوو لاکرونیا 16 امتیاز