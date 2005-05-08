نمي توان توقع زيادي از اركستر هاي ايران داشت

" فرهاد فخرالديني" درگفت و گو با خبرنگار موسيقي "مهر"، ضمن بيان اين مطلب افزود: بايد شما بياييد و ببينيد كه چه نيروي زيادي ما براي اجراي هر برنامه مي گذاريم، چقدر زمان صرف مي شود تا ما براي اجراي يك رپرتوار جديد بتوانيم به صحنه برويم و بچه ها در طول اين مدت با چه جديتي كار مي كنند.

آهنگساز و رهبر اركستر موسيقي ملي ايران در مورد مشكلات اعضاي اين اركستر و ديگر اركسترهاي ايران گفت: متاسفانه دستمزد نوازندگان آنقدر پايين است كه نمي توان توقعات بالا از آنها داشت، بايد فكري اساسي به حال اين حقوق ها كرد. با اين پولها سخت است كه ما توقع زيادي داشته باشيم، هرچند كه همدلي هايي كه در اركستر وجود دارد، همچنان باعث شده است كه ما به اجراي قطعات بپردازيم.

وي ادامه داد: من براي آثاري كه خودم مي سازم و مجبور هستم از نوازندگان براي چند ساعت در استوديو استفاده كنم، با اينكه اغلبشان جوان و از شاگردان من هستند، اما دستمزدهايشان بالاست، چون نوازنده حرفه اي با پول كم كار نمي كند. من كه درگير با اين كار و با دستمزد اين هنرمندان حرفه اي آشنا هستم، مي دانم كه اين حقوق ها بسيار ناچيز است.

اين رهبر اركستر كه سالهاست رهبري اركستر موسيقي ملي را به عهده دارد در ادامه گفت: ما با يكي از حرفه اي ترين افراد در اركستر كار مي كرديم كه ايشان يك روز پيش من آمد و گفت اينطور نمي شود كار كرد و اگر بخواهيم ساعت هايمان را به اين شيوه بگذرانيم، زندگي مان نمي چرخد. طبيعي است كه اركستر موسيقي ملي ايران كه بايد اين نيروها را با بالاترين دستمزد جذب كند، اين فرد را از دست داد.

وي كه شب گذشته به رهبري اركستر موسيقي ملي ايران در تالار وحدت در گردهمايي پتروشيمي پرداخت، در مورد اجراي برنامه اين اركستر براي عموم مردم گفت: ما هميشه آماده هستيم و تمرين هاي اركستر منظم است و هر زماني كه از اركستر بخواهند، ما برنامه اجرا مي كنيم، اما برنامه ريزي اجراي برنامه با ما نيست و اركستر اين اختيار را ندارد، انجمن موسيقي ايران، تالار وحدت و مركز موسيقي وزارت ارشاد بايد به هماهنگي هاي لازم برسند و آن وقت از ما دعوت كنند كه برنامه اجرا كنيم.

او در پايان خاطر نشان كرد: ما در حال حاضر قطعات جديدي را تمرين مي كنيم كه اغلب آنها براي همين اركستر نوشته شده اند و جديد هستند.

اركستر موسيقي ملي شب گذشته در برنامه اختصاصي شركت پتروشيمي قطعات رنگ راك،سلام،سربداران،رقص دايره،كل صبح و...را اجرا كرد.