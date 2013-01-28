به گزارش خبرگزاری مهر، در هفته دوم این رقابتها شاهد دیدارهای جذاب و دیدنی خواهیم بود که پیکار تیم های اول و دوم جدول را می‌توان مهمترین آنها عنوان داشت. دانشگاه آزاد و موسسه مالی اعتباری میزان که با شش امتیاز مکانهای اول و دوم جدول را در اختیار دارند با حضور برخی از چهره های برتر جودو ایران مقابل هم صف آرایی خواهند کرد. مبارزه جودوکارانی چون کریمیان، خورنگ، قمی، ذکریا، خسروی نژاد، وحدانی، آرکلیان و ... در این پیکار جذابیت های خاص خود را دارد.

دانشگاه آزاد بعد از این دیدار حساس باید مقابل پاس خراسان رضوی صف آرایی کند. ضمن اینکه ثامن الحجج هم قبل از این بازی حساس نفت مسجد سلیمان و شهدای خوزستان را پیش رو دارد. اما نکته مهم این هفته از رقابتها حضور ملی پوشانی است که جمعه همین هفته راهی گرجستان می شوند تا در تورنمنت بین المللی تفلیس به روی تاتامی بروند.

در جدول رده بندی بعد از تیم های دانشگاه آزاد و موسسه مالی اعتباری میزان که مکانهای اول و دوم را در اختیار دارند، ثامن الحجج و شهروند چالوس با 3 امتیاز در ردی های بعدی قرار دارند.

برنامه کامل هفت دوم:

دور سوم:

پاس ثامن الحجج خراسان رضوی - شهدای خوزستان

موسسه مالی اعتباری میزان – دانشگاه آزاد اسلامی

نفت مسجد سلیمان – شهروند چالوس

دور چهارم:

موسسه مالی اعتباری میزان – شهدای خوزستان

نفت مسجد سلیمان پاس ثامن الحجج خراسان رضوی

شهروند چالوس - دانشگاه آزاد اسلامی

دور پنجم:

نفت مسجد سلیمان – شهدای خوزستان

شهروند جالوس – موسسه مالی اعتباری میزان

دانشگاه آزاد اسلامی – پاس ثامن الحجج خراسان رضوی