  1. سیاست
۹ بهمن ۱۳۹۱، ۹:۴۸

ناوگروه ارتش یک فروند نفتکش ایرانی را از حمله دزدان دریایی نجات داد

ناوگروه ارتش یک فروند نفتکش ایرانی را از حمله دزدان دریایی نجات داد

یک فروند نفتکش ایرانی که مورد هجوم دزدان دریایی قرار گرفته بود، با اجرای آتش به موقع ناوگروه رزمی و نیروی محافظ نجات یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نیروی دریایی، روز گذشته یک فروند نفتکش ایرانی در موقعیت 20 مایلی جزیره مصیره در نزدیکی سواحل کشور عمان مورد حمله دو فروند قایق تندرو دزدان دریایی واقع شد، که با حضور به موقع ناوگروه محافظ نیروی دریایی ارتش و اجرای آتش پر حجم و عملیات دفاعی، قایق‌های مهاجم از منطقه متواری شده و نفتکش ایرانی در امنیت و حفاظت کامل ناوگروه رزمی، به سمت مقصد مورد نظر عزیمت کرد.

کد مطلب 1802313

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