برگزاری 10 شب جشن در 10 مسجد دامغان در دهه فجر

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جاهد نجفی عمران شامگاه یکشنبه در جلسه کمیته قرآنی ستاد دهه مبارک فجر شهرستان دامغان در سالن جلسات شورای اسلامی این شهر اظهار داشت: جشن های ایام الله دهه مبارک فجر برای نخستین بار از سوی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان دامغان طی 10 شب در 10 مسجد این شهرستان برگزار می شود.

وی برگزاری جشن های دهه مبارک فجر در مساجد را یک حرکت مثبت دانست و گفت: با برگزاری این جشن ها می توانیم به دستاوردهای خوبی دست پیدا کنیم و در سال های آتی با تجربیات به دست آمده این جشن ها در مساجد بیشتر و مساجد شهرها و روستاهای تابعه هر شب از ایام الله دهه فجر برگزار شود.

مسئول کمیته مساجد ستاد دهه مبارک فجر شهرستان دامغان خاطرنشان ساخت: اجرای کارهای فرهنگی یکی از وظایف اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان دامغان است و در طول سال و در مناسبت های ملی و مذهبی در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی این شهرستان برنامه های متنوع فرهنگی اجرا می شود.

حجت الاسلام نجفی عمران به جذب جوانان در برنامه های فرهنگی در ایام الله دهه مبارک فجر اشاره کرد و افزود: اگر بتوانیم جوانان بیشتری را در برنامه های فرهنگی و ایام الله دهه فجر جذب کنیم به موفقیت های خوبی دست پیدا خواهیم کرد. جوانان از سرمایه های ملی کشور ما به حساب می آیند و باید به آنان بها بیشتری دهیم و زمینه حضور بیشتر آنان را در اینگونه برنامه فراهم کنیم.

وی گفت: اجرای کارهای تبلیغاتی به مناسبت سی و چهارمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران در اماکن مذهبی و بقاع متبرکه از برنامه های اصلی کمیته مساجد ستاد دهه مبارک فجر و اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان دامغان بوده که در دستور کار قرار دارد و هیئت های امنای اماکن مذهبی، بقاع متبرکه و مساجد همکاری های خوبی در این راستا داشته و دارند.

در شهرستان دامغان 174 مسجد و حسینیه و 34 بقعه و امامزاده وجود دارد.