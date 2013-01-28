  1. ورزش
۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۰:۰۸

قهرمان کاراته جهان سه شنبه جراحی می‌شود

قهرمان کاراته جهان سه شنبه جراحی می‌شود

امیر مهدیزاده فردا سه شنبه پای آسیب دیده خود را به تیغ جراحی دکتر رازی خواهد سپرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دارنده مدال طلای مسابقات کاراته قهرمانی سال  2012 جهان فردا سه شنبه زانوی خود را در بیمارستان آتیه و زیر نظر دکتر محمد رازی جراحی خواهد کرد.

مهدی زاده در این مورد گفت: مفصل پایم دچار ساییدگی شده و دچار مشکل در زانو شده ام و درد فراوان اجازه تمرین نمی دهد که پس از بررسی‌های فراوان مشخص شد برای رهایی از این دردها  باید جراحی کنم.

وی افزود: پس از معایناتی که دکتر رازی انجام داد قرار شد قسمت آسیب دیده تحت عمل جراحی لیزری قرار گیرد که به گفته پزشک، 20 دقیقه به طول انجامیده و فقط 2 هفته طول درمان دارد.

بر همین اساس قهرمان سال 2012 جهان صبح روز سه شنبه در بیمارستان آتیه جراحی خواهد شد و پس از مدت کوتاهی می تواند تمرینات خود را آغاز کند.

کد مطلب 1802320

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