به گزارش خبرنگار مهر، دارنده مدال طلای مسابقات کاراته قهرمانی سال 2012 جهان فردا سه شنبه زانوی خود را در بیمارستان آتیه و زیر نظر دکتر محمد رازی جراحی خواهد کرد.

مهدی زاده در این مورد گفت: مفصل پایم دچار ساییدگی شده و دچار مشکل در زانو شده ام و درد فراوان اجازه تمرین نمی دهد که پس از بررسی‌های فراوان مشخص شد برای رهایی از این دردها باید جراحی کنم.

وی افزود: پس از معایناتی که دکتر رازی انجام داد قرار شد قسمت آسیب دیده تحت عمل جراحی لیزری قرار گیرد که به گفته پزشک، 20 دقیقه به طول انجامیده و فقط 2 هفته طول درمان دارد.

بر همین اساس قهرمان سال 2012 جهان صبح روز سه شنبه در بیمارستان آتیه جراحی خواهد شد و پس از مدت کوتاهی می تواند تمرینات خود را آغاز کند.