نگارش سه طرح پژوهشی هنرهای به کار رفته در حرم مطهر رضوی پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، این سه طرح پژوهشی که زیر نظر گروه هنر پژوهی رضوان وابسته به موسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی انجام شده است، بخشی از مراحل تهیه و تدوین مجموعه کتب معرفی هنرهای به کار رفته در حرم مطهر رضوی است که در ده مجلد پیش بینی شده و در هر یک از آنها یکی از هنرهای اسلامی به کار رفته در حرم حضرت رضا (ع) معرفی شده و علاوه بر سیر تاریخی، به نمونه های شاخص آن هنر در حرم رضوی اشاره می شود.

هم اکنون مراحل پژوهش و نگارش سه جلد از این کتب با موضوعات معماری، کاشی کاری و فلزکاری به اتمام رسیده که هر یک از آنها توسط یکی از پژوهشگران تخصصی این هنرها انجام شده است.

در حال حاضر نیز پس از تایید شورای پژوهشی گروه هنرپژوهی رضوان و مشاوران علمی این طرح ها، مرحله صفحه آرایی و چاپ آنها به انجام خواهد رسید.

همچنین پژوهش و انجام مطالعات لازم در خصوص سایر مجلدات این مجموعه نیز از ابتدای سال آینده آغاز خواهد شد.





