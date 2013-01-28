11 میلیارد ریال اعتبار برای ساخت دانشگاه کوثر بجنورد اختصاص یافت

محمدرضا قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دانشگاه جامع خواهران کوثر در بجنورد به عنوان دانشگاهی تک جنسیتی از ابتدای سال تحصیلی جاری در مرکز خراسان شمالی راه اندازی شده و در حال حاضر نیز بیش از 200 دانشجوی خانم در هفت رشته مهندسی کامپیوتر، مهندسی صنایع، علوم کامپیوتر، ریاضیات و کاربردها، حسابداری، علوم قرآن و حدیث و ادبیات فارسی در این دانشگاه مشغول تحصیل هستند.

وی با بیان اینکه در ابتدای راه اندازی این دانشگاه، ساختمان مخصوصی برای آن احداث نشده بود، اظهار داشت: در ابتدای راه اندازی دانشگاه خواهران کوثر بجنورد مقرر شد تا زمان احداث ساختمان جدید، کلاس های این دانشگاه در محل مرکز تربیت معلم امام محمدباقر(ع) برگزار شود.

قربانی افزود: در هنگام موافقت وزارت علوم برای راه اندازی این دانشگاه در بجنورد، فرمانداری بجنورد 150 هکتار زمین در منطقه علی آباد را برای احداث ساختمان این دانشگاه اختصاص داد اما این زمین به علت فاصله با شهر و موسسات آموزش عالی بجنورد، برای احداث دانشگاه جامع کوثر مناسب نبوده و به همین علت نیز با رایزنی های صورت گرفته حدود 106 هکتار زمین در محدوده تخته ارکان بجنورد برای ساخت این دانشگاه اختصاص یافت.

وی با اشاره به اینکه زمین جدید در مجاورت مراکز آموزش دانشگاهی بجنورد قرار دارد، اظهار داشت: زمین اهدایی جدید شامل یک قطعه 56 هکتاری از اراضی تحت نظر منابع طبیعی و یک قطعه زمین 50 هکتاری از اراضی تحت تملک راه و شهرسازی خراسان شمالی است.

این مسئول اظهار داشت: در حال حاضر مراحل نهایی تحویل زمین مذکور در حال انجام است و پس از تحویل آن ساخت دانشگاه جامع کوثر نیز با اعتبار مصوب در سفر مقام معظم رهبری آغاز خواهد شد.

وی اضافه کرد: از محل اعتبارات سفر رهبری به خراسان شمالی 11 میلیارد ریال اعتبار برای احداث ساختمان آموزشی این دانشگاه اختصاص یافته و ساخت آن از سال 92 آغاز می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه جامع خواهران کوثر در بجنورد از ابتدای سال تحصیلی جاری در مرکز خراسان شمالی راه اندازی شده است.

بر اساس طرح جامعی که برای این دانشگاه و توسط مشاور تهیه شده، این دانشگاه تا سال 95 تعداد شش هزار دانشجو خواهر از سراسر کشور جذب خواهد کرد و این تعداد تا پایان دوره 10 ساله به 11 هزار دانشجو افزایش می‌یابد.

بر اساس این طرح، دانشگاه جامع کوثر بجنورد دارای چهار دانشکده فنی مهندسی، علوم پایه، هنر و علوم انسانی خواهد بود.