مهلت زمانی مسئولان عراقی به منافقین برای واگذاری اردوگاه اشرف

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری براثا، یک مقام محلی اظهار داشت: مسئولان محلی الخالص برای تخلیه کامل اردوگاه اشرف از سوی گروهک تروریستی منافقین و واگذاری آن به مسئولان عراقی زمان نهایی تعیین کرده اند.

این منبع افزود: این دستور به فرماندهی عملیات استان دیاله ابلاغ شده است چرا که این فرماندهی نظارت امنیتی بر اردوگاه اشرف را برعهده دارد.

وی در ادامه گفت: در حال حاضر 100 تن از عناصر گروهک تروریستی منافقین در اردوگاه اشرف حضور دارند تا وسایل و امکانات موجود در اردوگاه را به تجار و پیمانکاران عراقی بفروشند.

طبق توافق سال گذشته دولت عراق و سازمان ملل متحد، منافقین از اردوگاه اشرف به پایگاه لیبرتی در غرب بغداد منتقل شدند تا زمینه اخراج آنها از عراق و انتقال به کشورهای دیگر فراهم شود.