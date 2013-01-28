  1. بین الملل
۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۰:۰۲

مهلت زمانی مسئولان عراقی به منافقین برای واگذاری اردوگاه اشرف

مهلت زمانی مسئولان عراقی به منافقین برای واگذاری اردوگاه اشرف

یک مقام مسئول در منطقه الخالص از تعیین مهلت زمانی برای گروهک تروریستی منافقین برای واگذاری اردوگاه اشرف به مسئولان عراقی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری براثا، یک مقام محلی اظهار داشت: مسئولان محلی الخالص برای تخلیه کامل اردوگاه اشرف از سوی گروهک تروریستی منافقین و واگذاری آن به مسئولان عراقی زمان نهایی تعیین کرده اند.

این منبع افزود: این دستور به فرماندهی عملیات استان دیاله ابلاغ شده است چرا که این فرماندهی نظارت امنیتی بر اردوگاه اشرف را برعهده دارد.

وی در ادامه گفت: در حال حاضر 100 تن از عناصر گروهک تروریستی منافقین در اردوگاه اشرف حضور دارند تا وسایل و امکانات موجود در اردوگاه را به تجار و پیمانکاران عراقی بفروشند.

طبق توافق سال گذشته دولت عراق و سازمان ملل متحد، منافقین از اردوگاه اشرف به پایگاه لیبرتی در غرب بغداد منتقل شدند تا زمینه اخراج آنها از عراق و انتقال به کشورهای دیگر فراهم شود.

کد مطلب 1802323

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