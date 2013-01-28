جمعیت هلال احمر دلگان خواستار حضور کاروان سلامت هلال احمر اصفهان به این شهرستان شد

محمد بامری در گفتگو با خبرنگار مهر در سفر به اصفهان اظهار داشت: شهرستان دلگان از توابع استان سیستان و بلوچستان دارای جمعیتی بالغ بر 84 هزار نفر جمعیت روستایی پیرو خط ولایت فقیه و مذهب شیعه در قلب بلوچستان که از نظر امکانات درمانی و بهداشتی در حد یک نفر پزشک عمومی است.

وی با اشاره به اینکه روزانه 400 مریض توسط پزشک عمومی ویزیت می‌شود، ادامه داد: شهرستان دلگان فاقد بیمارستان، مطب، پزشک متخصص و عمومی است و این در حالی که از نظر بعد مسافت با شهرستان‌های همجوار حدود 150 کیلومتر و تا مرکز استان به طور تقریبی600 کیلومتر است.

مدیر جمعیت هلال احمر شهرستان دلگان اضافه کرد: مردم این شهرستان به دلیل نداشتن بضاعت مالی جهت مداوا هزینه درمان پزشک متخصص را ندارند و از نظر امکانات صنعتی و انتقال‌زایی در حد یک کارگاه کوچک در شهرستان وجود ندارد و اکثر جوان‌ها بیکار و دنبال شغل‌های کاذب و یا به سوی اعتیاد کشیده و یا جهت کارگری به شهرستانهامی‌روند.

وی بیان داشت: اکثر درآمد منطقه از راه کشاورزی سنتی و با توجه به هزینه هنگفت کشاورزی توانایی ادامه کشاورزی را ندارند و درآمدی در حد یارانه که دولت کریمه به آنها می‌دهد امرار معاش می‌کنند که این هزینه به دست آمده پول آب و برق را کفاف نمی‌کند و با توجه به اینکه نیاز به بیمارستان و درمانگاه از طریق جمعیت با خیرین داوطلب است و نیاز منطقه به پزشکان تخصص داوطلب جهت مدد امر به صورت کاروان سلامت پزشک تخصص داخلی- عفونی- دندان‌پزشک- تخصص زنان- چشم‌پزشک- قلب و عروق، کلیه و بیماری اداری- روانشناس- روانکاو به مردم شهرستان دلگان شدند.