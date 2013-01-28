  1. عناوین کل
۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۰:۳۱

بامری در گفتگو با مهر:

جمعیت هلال احمر دلگان خواستار حضور کاروان سلامت هلال احمر اصفهان به این شهرستان شد

جمعیت هلال احمر دلگان خواستار حضور کاروان سلامت هلال احمر اصفهان به این شهرستان شد

اصفهان - خبرگزاری مهر: مدیر جمعیت هلال‌احمر شهرستان دلگان سیستان و بلوچستان گفت: به دنبال اعزام پنج روزه کاروان سلامت جمعیت هلال احمر استان اصفهان به مناطق روستایی سیستان و بلوچستان، جمعیت هلال احمر این شهرستان خواستار حضور کاروان در این دلگان است.

محمد بامری در گفتگو با خبرنگار مهر در سفر به اصفهان اظهار داشت: شهرستان دلگان از توابع استان سیستان و بلوچستان دارای جمعیتی بالغ بر 84 هزار  نفر جمعیت روستایی پیرو خط ولایت فقیه و مذهب شیعه در قلب بلوچستان که از نظر امکانات درمانی و بهداشتی در حد یک نفر پزشک عمومی است.

وی با اشاره به اینکه روزانه 400 مریض توسط پزشک عمومی  ویزیت می‌شود، ادامه داد: شهرستان دلگان فاقد بیمارستان، مطب، پزشک متخصص و عمومی است و این در حالی که از نظر بعد مسافت با شهرستان‌های همجوار حدود 150 کیلومتر و تا مرکز استان  به طور تقریبی600 کیلومتر است.

مدیر جمعیت هلال احمر شهرستان دلگان اضافه کرد: مردم این شهرستان به دلیل نداشتن بضاعت مالی جهت مداوا  هزینه درمان پزشک متخصص را ندارند و از نظر امکانات صنعتی و انتقال‌زایی در حد یک کارگاه کوچک در شهرستان وجود ندارد و اکثر جوان‌ها بیکار و دنبال شغل‌های کاذب و یا به سوی اعتیاد کشیده و یا جهت کارگری به شهرستانهامی‌روند.

وی بیان داشت: اکثر درآمد منطقه از راه کشاورزی سنتی و با توجه به هزینه هنگفت کشاورزی توانایی ادامه کشاورزی را ندارند و درآمدی در حد یارانه که دولت کریمه به آنها می‌دهد امرار معاش می‌کنند که این هزینه به دست آمده پول آب و برق را کفاف نمی‌کند و با توجه به اینکه نیاز به بیمارستان و درمانگاه از طریق جمعیت با خیرین داوطلب است و نیاز منطقه به پزشکان تخصص داوطلب جهت مدد امر به صورت کاروان سلامت پزشک تخصص داخلی- عفونی- دندان‌پزشک- تخصص زنان- چشم‌پزشک- قلب و عروق، کلیه و بیماری اداری- روانشناس- روانکاو به مردم شهرستان دلگان شدند.                           

کد مطلب 1802325

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها