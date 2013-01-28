  1. حوزه و دانشگاه
۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۰:۰۹

رئیس دانشگاه خبر داد:

به کارگیری دانش آموختگان سایر دانشگاهها در دانشگاه علوم انتظامی

به کارگیری دانش آموختگان سایر دانشگاهها در دانشگاه علوم انتظامی

رئیس دانشگاه علوم انتظامی از بکارگیری دانش آموختگان سایر دانشگاه‌ها در این دانشگاه خبر داد و گفت: رویکرد دانشگاه علوم انتظامی به سمت تحصیلات تکمیلی است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار افشار رئیس دانشگاه علوم انتظامی در نشست روسای دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری سراسر کشور که صبح امروز در دانشگاه علوم انتظامی برگزار شد با ارائه گزارشی از شکل گیری دانشگاه علوم انتظامی افزود: دانشگاه علوم انتظامی تنها مرکز آموزش عالی ناجا بوده و در تحقق چشم انداز ناجا نقش مهمی دارد.

رئیس دانشگاه علوم انتظامی با بیان اینکه این دانشگاه تابع وزارت علوم است، اظهار داشت: این دانشگاه در مقطع کاردانی 12 رشته، در مقطع کارشناسی 17 رشته، در مقطع کارشناسی ارشد 17 رشته و در مقطع دکتری 3 رشته دارد و همه فعال هستند.

وی خاطر نشان کرد: این دانشگاه در زمینه آموزش عمومی و تخصصی 5 هزار فارغ التحصیل سایر دانشگاه ها که به استخدام نیروی انتظامی در می آیند فعال بوده است. رویکرد این دانشگاه به سمت تحصیلات تکمیلی است و قصد دارد از ظرفیت دانشگاه های سراسر کشور با بکارگیری دانش آموختگان آن استفاده کند.

وی ادامه داد: این دانشگاه 274 عضو هیات علمی و 30 گروه آموزشی فعال دارد، 400 مقاله علمی طی یک سال اخیر توسط اعضای هیات علمی این دانشگاه در مجلات مختلف منتشر شده، 17 نشریه علمی - ترویجی داشته و 28 تفاهمنامه همکاری بین المللی دارد.

افشار تصریح کرد: این دانشگاه با پارک های علم و فناوری همکاری داشته و تصمیم دارد این راه را با کمک دانشگاه های سراسری طی کند.

کد مطلب 1802329

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