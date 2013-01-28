به کارگیری دانش آموختگان سایر دانشگاهها در دانشگاه علوم انتظامی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار افشار رئیس دانشگاه علوم انتظامی در نشست روسای دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری سراسر کشور که صبح امروز در دانشگاه علوم انتظامی برگزار شد با ارائه گزارشی از شکل گیری دانشگاه علوم انتظامی افزود: دانشگاه علوم انتظامی تنها مرکز آموزش عالی ناجا بوده و در تحقق چشم انداز ناجا نقش مهمی دارد.

رئیس دانشگاه علوم انتظامی با بیان اینکه این دانشگاه تابع وزارت علوم است، اظهار داشت: این دانشگاه در مقطع کاردانی 12 رشته، در مقطع کارشناسی 17 رشته، در مقطع کارشناسی ارشد 17 رشته و در مقطع دکتری 3 رشته دارد و همه فعال هستند.



وی خاطر نشان کرد: این دانشگاه در زمینه آموزش عمومی و تخصصی 5 هزار فارغ التحصیل سایر دانشگاه ها که به استخدام نیروی انتظامی در می آیند فعال بوده است. رویکرد این دانشگاه به سمت تحصیلات تکمیلی است و قصد دارد از ظرفیت دانشگاه های سراسر کشور با بکارگیری دانش آموختگان آن استفاده کند.

وی ادامه داد: این دانشگاه 274 عضو هیات علمی و 30 گروه آموزشی فعال دارد، 400 مقاله علمی طی یک سال اخیر توسط اعضای هیات علمی این دانشگاه در مجلات مختلف منتشر شده، 17 نشریه علمی - ترویجی داشته و 28 تفاهمنامه همکاری بین المللی دارد.

افشار تصریح کرد: این دانشگاه با پارک های علم و فناوری همکاری داشته و تصمیم دارد این راه را با کمک دانشگاه های سراسری طی کند.