برگزاری ششمین دوره جشنواره «نسیم انس» در استان البرز

سیدعلی اکبر هاشمی‌راد در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: همزمان با سالروز پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و در راستای ترویج فرهنگ بهره‌گیری از آموزه‌های دینی در سطح جامعه اسلامی معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی استان البرز اقدام به برگزاری ششمین جشنواره محتوا و مفاهیم سوره‌های قرآن کریم با عنوان «نسیم انس» در سطح دانشگاه ها، سازمان‌ها و ادارات این استان نموده است.

وی هدف از برگزاری این جشنواره را گام برداشتن در جهت اعتلای هر چه بیشتر قرآن حکیم و ترویج آموزه های این کتاب انسان‌ساز در زندگی بشری عنوان کرد و افزود: این جشنواره در بخش مفاهیم و محتوای قرآن کریم در سطح ادارات، سازمان‌ها و موسسات استان به صورت غیرحضوری و در دانشگاه‌های استان البرز به صورت حضوری برگزار می‌شود.

هاشمی راد به بخش دیگری از این جشنواره اشاره کرد و افزود: این جشنواره به غیر از بخش محتوا و مفاهیم قرآن کریم، در سطح خانواده کارکنان دانشگاه خوارزمی و جهاد دانشگاهی استان البرز در سطوح حفظ، قرائت و مفاهیم قرآن کریم برگزار می شود که فرزندان کارکنان از پیش دبستانی تا دبیرستان می توانند در این سطوح شرکت کنند.

رئیس جهاد دانشگاهی واحد استان البرز اظهار کرد: علاقمندان بخش مفاهیم می‌توانند با تهیه کتابچه مربوط به این جشنواره از روابط عمومی یا بخش فرهنگی سازمان خود نسبت به شرکت در جشنواره اقدام کنند و دانشجویان و کارکنان دانشگاه‌های استان البرز نیز می‌توانند با تهیه این کتابچه از معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه خود در جشنواره شرکت نمایند.

وی ادامه داد: علاقمندان به شرکت در جشنواره می‌توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتیhttp://kanoon1adabi.blogfa.com نسبت به دریافت کتابچه مسابقه اقدام کنند.

هاشمی راد یادآورشد: علاقمندان شرکت در بخش غیرحضوری تا 23 بهمن ماه فرصت دارند پاسخنامه‌های خود را از طریق روابط عمومی یا بخش فرهنگی اداره خود به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

زمان برگزاری آزمون حضوری در دانشگاه‌های استان البرز را 29 بهمن ماه اعلام کرد و گفت: 120 کارت هدیه و جایزه نفیس برای برگزیدگان این جشنواره در نظر گرفته شده است.

رئیس جهاد دانشگاهی واحد استان البرز در پایان یادآور شد: علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با دبیرخانه جشنواره نسیم انس به شماره 34505151 ارتباط برقرار نمایند.