استقرار تیم ملی بدمینتون برای تشکیل اردوی آمادگی در کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس هیئت بدمینتون استان کرمانشاه در این خصوص گفت: با رایزنی های به عمل آمده و موافقت رئیس فدراسیون بدمینتون، اردوی آماده سازی تیم ملی بدمینتون مردان با حضور 12 نفر از بازیکنان تیم ملی به همراه مربیان تیم نوا آرمادا و مرتضی ولی دروی در سالن بدمینتون کرمانشاه برگزار می شود.

شهرام کهریزی افزود:این هیئت شب گذشته وارد کرمانشاه شده و اردوی آماده سازی تیم ملی بدمینتون در کرمانشاه به مناسبت برگزاری مسابقات بین المللی دهه مبارک فجر برگزار شده است.

وی ادامه داد: این مسابقات با حضور بیش از 20 کشور در روزهای 26 تا 29 بهمن ماه سال جاری در دو قسمت زنان و مردان با جوایز 15 هزار دلاری در تهران برگزار خواهد شد.

وی گفت: تاکنون کشورهای سریلانکا، جمهوری آذربایجان، اندونزی، عراق، مالزی، مالدیو، بلغارستان، اسلواکی،لهستان، تایلند ، هندوستان، قزاقستان، فیلیپین، کاندا، ترکیه، فرانسه، جمهوری چک و کرواسی برای حضور در بیست و سومین دوره مسابقات بین المللی بدمینتون دهه فجر اعلام آمادگی کرده اند. حضور هفده بازیکن از مالزی که خود از برترین های بدمینتون جهان هستند نیز بیانگر این است که رقابت های فجر ایران که در تقویم جهانی به ثبت رسیده است از اهمیت بالایی برخوردار است.

لازم به ذکر است، سپهر ایوانی و صدرالدین صادقی از بازیکنان کرمانشاهی هستند که در تیم ملی بدمینتون جمهوری اسلامی ایران عضویت دارند.