250 سری جهیزیه در بین مددجویان کمیته امداد شیروان توزیع شد

قربان احمدی فر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نخستین سری از جهیزیه های در نظر گرفته شده برای مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) شیروان در سفر مقام معظم رهبری به خراسان شمالی صبح دوشنبه در بین مددجویان این شهرستان توزیع شد.

وی با بیان اینکه بر این اساس صبح امروز 250 سری جهیزیه و کمک جهیزیه بین مددجویان کمیته امداد شیروان توزیع شد، اظهار داشت: از این تعداد 110 سری جهیزیه شامل لوازمی چون یخچال، گاز، قالی، بخاری و ظروف تفلون و 140 سری نیز کمک هزینه خرید جهیزیه هر کدام به مبلغ 10 میلیون ریال به مددجویان اهدا شد.

احمدی فر اضافه کرد: صبح امروز فرماندار شهرستان شیروان نیز طی دیداری از کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان، از روند توزیع جهیزیه های مصوب در سفر رهبری بازدید کرد.

به گفته وی برای سال 91 و 92 در مجموع توزیع 440 سری جهیزیه برای مددجویان کمیته امداد شهرستان از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبری به شیروان پیش بینی شده که به مرور به مددجویان اهدا می شود.

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان شیروان در پایان تصریح کرد: در حال حاضر 15 هزار و 740 مددجو در قالب هفت هزار و 278 خانوار از خدمات این نهاد بهره مند می شوند.