ملت ایران با حضور در راهپیمایی 22 بهمن بار دیگر دشمنان را مأیوس می کند

به گزارش خبرنگار مهر ، رضا صدیقی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه انقلاب شکوهمند اسلامی حاصل دستاوردها و از جان گذشتگیهای شهدا و رهبری اندیشمندانه حضرت امام(ره) است، اظهار داشت: همه باید با وحدت و همدلی در حفظ و حراست از دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی از هیچ تلاشی فروگذار نکرده و این درخت تناور انقلاب را استوارتر از گذشته حفظ کنیم.
وی پیشرفتهای حاصله در عرصههای مختلف علمی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی به خصوص در فناوریهای نوین را بزرگترین افتخار بر نظام مقدس جمهوری اسلامی ذکر کرد و اظهار داشت: امروز دنیا ایران اسلامی را به عنوان یک کشور مستقل و مقتدر نگاه میکند.
صدیقی گفت: حضور پرشور مردم در راهپیمایی 22 بهمن، بار دیگر امیدهای دشمنان و تبلیغات زهرآگین استکبار جهانی و ایادی آنها را به یأس مبدل خواهد کرد و با حضور میلیونی و حماسی ملت سلحشور ایران بار دیگر تمام نقشه دشمنان و توطئههای آنها نقش برآب شد.
وی ادامه داد: مردم ایران بارها اعلام کرده اند مثل همیشه گوش به فرمان ولایت فقیه در تمام صحنهها حضور داشته و با تبعیت از فرامین مقام عظمای ولایت در پاسداری از اهداف و آرمانهای انقلاب از هیچ کوششی فروگذار نخواهند کرد.
فرماندار شهرستان اهر گفت: انقلاب اسلامی در حالی که بیش از سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی خود را با صلابت و اقتدار پشت سر میگذارد که شاهد دستاوردهای قابل توجه در زمینههای تولید علم، نانو، اختراعات جوانان این رمز و بوم است که در سایه تدبیر و تلاشهای شبانهروزی فرزندان ایران اسلامی تحقق یافته است.
وی گفت: با وجود تمام توطئهها در طول عمر پر برکت انقلاب اسلامی ملت ایران با تکیه بر قدرت لایزالالهی و رهبری حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری به سوی رشد و بالندگی و آبادانی میهن اسلامی و محرومیتزدایی پیش میرود.
نظر شما