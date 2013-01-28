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۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۰:۴۷

آصفری اعلام کرد:

دولت به جای پرداختن به حاشیه ها به حل مشکلات معشیتی مردم بپردازد

دولت به جای پرداختن به حاشیه ها به حل مشکلات معشیتی مردم بپردازد

اراک - خبرگزاری مهر:دبیر کمیسیون امنیت ملی و نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت وقت و انرژی خود را صرف حاشیه ها نکند گفت: دولت از کارهایی که نفعی برای مردم ندارد دست بکشد و به حل مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم بپردازد.

محمد حسن آصفری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: حل مشکلات اقتصادی و جلوگیری از افزایش قیمتها خواسته مردم است که باید دولت به جای پرداختن به حاشیه ها این مهم را دستور کار خود قرار دهد.

وی با بیان اینکه حل معیشت مردم دغدغه بزگ رهبری و جزو مطالبات ایشان محسوب می شود تصریح کرد: مجلس هنوز برای مرحله دوم یارانه ها تصمیمی نگرفته است و هرگونه مصوبه خلاف نظر مجلس است.

آصفری ادامه داد: در اجرای هدفمندی یارانه ها قرار بود فاصله دهکهای  پایین و بالای جامعه کم شود اما این مسئله محقق نشد.

دبیر کمیسیون امنیت ملی مجلس با تاکید بر اینکه باید جلوی تورم و گرانی ها گرفته شود خاطرنشان کرد: مردم نمی خواهند 45 هزار تومان به آنها بدهند و از آن طرف 450 هزار تومان از جیب آنها برود.

وی ضمن انتقاد به اینگونه پرداختهای دولت گفت: نباید در پرداخت یارانه ها مساوات باشد وثروتمند و فقیر هر دو به یک میزان یارانه بگیرند.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس اضافه کرد: دولت باید تلاش کند این فاصله ها را کم کند و به دهکهای پایین توجه بیشتری داشته باشد.

کد مطلب 1802351

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