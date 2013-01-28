عابد فتاحی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ارائه طرح برخورد جدی با پزشکان زیر میزی بگیر به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، افزود: بر اساس قانون درخواست پول به هر عنوان توسط پزشکان و کادر درمانی در بیمارستانهای دولتی تخلف بوده و بر اساس طرح جدید مجازات سنگین به عوامل این موضوعات تعیین می شود.

وی با اشاره به اینکه در برخی موارد شاهد اخذ پول از بیماران دارای دفترچه درمانی قبل از ارائه هر گونه خدمات بهداشتی و درمانی هستیم، اظهار داشت: امکانات درمانی توسط دولت برای بهره مندی قشر آسیب پذیر و محروم جامعه بوده که متاسفانه در برخی موارد شاهد تخلفاتی از جمله زیر میزی گرفتن پزشکان هستیم.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارائه خدمات در مراکز درمانی دولتی را رایگان یا بر اساس تعرفه مصوب وزارت بهداشت و درمانی اعلام کرد و گفت: به همه دانشگاهها و مراکز علوم پزشکی ابلاغ شده که با پزشکان زیر میزی بگیر برخورد قاطع کنند.

فتاحی با اشاره به اینکه درخواست زیرمیزی به هر عنوان و دلیلی هیچ گونه توجیهی قانونی و منطقی ندارد، ادامه داد: جرایم پزشکان زیر میزی بگیر بر اساس میزان تخلف و تعداد دفعات تکرار آن تعیین و در صورت عدم توجه به تذکرات مجوز طبابت آنها تعلیق و فسخ می شود.

وی در بخش دیگری از سخنان در خصوص مشکلات حوزه سلامت و راهکارهای رفع آن، عنوان کرد: در این راستا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید با برنامه‌ ریزی کلان و توجه به ریشه یابی معضلات و مشکلات در بخشهای مختلف آموزشی، بهداشتی و درمانی زیر ساختهای بهبود وضعیت حوزه سلامت را فراهم کند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی معضلات و مشکلات حال حاضر حوزه بهداشت و درمان کشور را وسیع و پیچیده دانست و افزود: سرپرست این وزارتخانه حساس باید هم اکنون برای اجرای طرح بزرگ پزشک خانواده، رفع مشکلات دارویی، بهسازی، توسعه و تجهیز بیمارستانهای فرسوده و قدیمی و اتمام هر چه سریعتر طرحهای بیمارستانی و بهداشتی برنامه ریزی اصولی کند.