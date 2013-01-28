پیشنهاد محسن رضائی برای ائتلاف فراگیر/ برنامه دهیم و نخبگان نمره دهند

محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ائتلاف سه گانه برای انتخابات آتی ریاست جمهوری افزود: هر نوع ائتلاف باید دارای منطق باشد و توانایی و کارآمدی باید مبنای تشکیل دولت آینده باشد.

وی اظهار داشت: مشکلات اقتصادی و مدیرتی کشور باید در سالهای آینده به نحو خوبی رفع شود و منطق "کارآمدی" باید محور ائتلاف باشد.

وی عنوان کرد: بر این اساس، منطق کارآمدی را نخبگان می توانند تشکیل دهند و اگر خود کاندیداها بگویند که ما قوی ترین و کارآمد ترین هستیم، همه چنین ادعایی می کنند و به نتیجه ای نمی رسیم.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآورشد: لذا باید جلسه ای مرکب از نخبگان کشور شکل گیرد و آنهایی که می خواهند ائتلاف کنند، برنامه ها و تیمهایشان را اعلام کنند و نخبگان نیز به این برنامه ها نمره دهند و بر اساس آن نمره ، ائتلاف فراگیر شکل گیرد.

مسیر اشتباه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها

رضایی در پاسخ به اینکه آیا اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در شرایط فعلی را مناسب می دانید، افزود:طرح هدفمندی یارانه های کار درستی بوده ولی در مسیر اشتباهی حرکت کرد، لذا نمی شود پرداخت یارانه ها را متوقف کرد ولی باید در مسیر درست هدایت شود.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در عین حال تصریح کرد:باید از یارانه های تورمی باید پرهیز کنیم و به یارانه های درآمدی روی آوریم، یعنی پول به مردم داده شود تا برای اشتغال تولید صرف شود و بیکاری خانواده ها را حل کند و سودی نیز به دست مردم بازگرداند.

همه فعالانه در انتخابات شرکت کنند

محسن رضایی در پاسخ به اینکه آیا شرط گذاشتن برای حضور اصلاح طلبان در انتخابات را درست می دانید یا خیر گفت: کسی شرط نمی گذارد و تاکنون نیز شرطی گذاشته نشده است و همه باید در انتخابات فعالانه شرکت کنند.

وی همچنین در پاسخ به اینکه آیا اصلاح طلبان برای حضور در انتخابات باید عذرخواهی کنند؟ گفت: این امر بستگی به خود، رهبران و مدیرانشان دارد ولی پیشنهاد این است که همه در انتخابات شرکت کنند.

راهکار رفع خود تحریمی

دبیر مجمع تشخیص مصحلت نظام درباره با خود تحریمی و خود زنی اقتصادی که پیش از این مطرح کرده بود گفت: در اقتصاد با چند مشکل مواجه هستیم، یکی تحریمهای اقتصادی که از بیرون اعمال می شود، یکی سوء مدیریت و دیگری خودتحریمی و خودزنی است.

وی با بیان اینکه سه عامل از چهار عامل فوق به خود و دولتمردان بستگی دارد، افزود: اولین مسئله این است که تحمل پذیری و گفتگو را در اداره کشور جدی بگیریم و این سبب می شود تا راهکارهایی جدیدی بوجود آید، پیشنهاد نخبگان بکار گرفته و از منازعه نیز جلوگیری شود.

رضایی در پاسخ به اینکه چه تغییری در برنامه های خود نسبت به انتخابات سال 88 داده اید، با بیان اینکه هنوز برنامه هایم را اعلام نکرده ام، اظهار داشت: هر زمانی که اعلام کنم، توضیح می دهم چه تفاوتی با برنامه های دوره قبلی خواهد داشت.

ضعف مهارتهای دیپلماتیک داریم

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره ارزیابی از وضعیت دیپلماسی ایران و اینکه چه بخشی از مشکلات به نارسایی های دیپلماتیک بر می گردد، بیان داشت: مهمترین مشکل ما در دیپلماسی، ضعف تیمهای مذاکره کننده، ضعف مهارتهای دیپلماتیک و افراط و تفریطی که در سیاست خارجی ایران اعمال می شود است.

محسن رضایی تاکید کرد: اگر سیاست منطقی تری با دیپلماتهای ماهری در پیش گیریم، مشکلی در سیاست خارجی نخواهیم داشت.

با تحمل پذیری با عسگراولادی برخورد شود

وی درباره اظهارات اخیر عسگر اولادی عنوان کرد: هر کسی نظر شخصی دارد و عسگر اولادی نظر شخصی خود را داده و باید با تحمل پذیری و گفتگو با با ایشان برخورد شود.

رضایی با اشاره به اینکه برخوردهای تند و تیز را نمی پسندم تصریح کرد: با تحمل پذیری و گفتگو می توانیم بهتر زندگی و بهتر کشور را اداره کنیم.

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مصاحبه: علیرضا نوری کجوریان