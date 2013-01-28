روح الله میکائیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: دیدارهای هفته اول از دور رفت مسابقات لیگ برتر کشتی فرنگی قهرمانی باشگاه های کشور با اینکه با شکست تیم ما همراه بود اما به دیدار هفته دوم با هیئت فارس امید زیادی داریم که انشاءالله از این بازی دست پر خارج شویم.



وی ادامه داد: مطمئنا با شناختی که اعضای تیم ما در هفته های آتی لیگ برتر کشتی فرنگی باشگاه های کشور از یکدیگر به دست می آورند، می توانند در مقابل رقبای خود نمایش بهتر و قابل قبول تری داشته و بهترین نتایج را در لیگ برتر کشتی فرنگی کسب کنند.



سرمربی تیم کشتی فرنگی صبای قم ابراز داشت: ما از عملکرد کشتی گیران صبا در هفته نخست لیگ برتر ناراضی نیستیم و در روزهای اخیر به خصوص بعد از ارزیابی دقیقی که از نمایش آنها در مقابل فرنگی کاران پرسپولیس داشتیم به رفع نقایص و کسب آمادگی بیشتر پرداخته ایم.



وی یاد آور شد: لیگ برتر میعادگاه حضور بهترین های کشتی فرنگی کشور است و طبیعی است که هیچ تیمی را نمی توان ساده و کم ادعا برشمرد، به همین خاطر از هم اکنون سعی می کنیم تا زمان برگزاری مسابقه با هیئت کشتی فارس در بهترین فرم و شرایط آمادگی قرار بگیریم.



میکائیلی با بیان اینکه مسابقه صبای قم با هیئت کشتی فارس روز پنجشنبه نوزدهم بهمن ماه در شیراز برگزار می شود، اضافه کرد: ما در دیدار هفته اول برابر پرسپولیس تهران دو پیروزی کسب کردیم و اگر چه باخت پنج بر دو مقابل تیم پرسپولیس را تجربه کردیم اما این هفته جبران می کنیم.



وی با اشاره به عملکرد صبای قم در جدال هفته نخست با پرسپولیس، افزود: در این رقابت نزدیک محسن رحمتی در وزن 55 کیلوگرم و حمیدرضا خامسی در وزن 60 کیلوگرم مغلوب حریفان خود شدند اما بهمن لری اولین پیروزی را برای صبای قم در وزن 66 کیلوگرم کسب کرد.



سرمربی تیم کشتی فرنگی صبای قم ابراز داشت: خوشبختانه در وزن 74 کیلوگرم نیز وحید باباجعفری عملکرد خوبی داشت و توانست دومین پیروزی را برای تیم کشتی فرنگی صبای قم کسب کند اما در سه وزن دیگر نیز شاهد باخت علی زینتی رفاه، ابوذر علیاری و مسعود فشکی برابر حریفان بودیم.

