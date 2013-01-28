به گزارش خبرنگار مهر، میر هاشم سید احمدی صبح دوشنبه در جریان بازید از محل منطقه ویژه اقتصادی سلماس، با اشاره به اینکه تاکنون کمرکات استان با توجه به شرایط و نوع فعالیت به سامانه هوشمند یکپارچه ترانزیت کالا، سگ مواد یاب و فیبر نوری تجهیز شده اند، افزود: گمرکات بازرگان و تمرچین 2 گمرک فعال استان در مرز ایران با ترکیه و اقلیم کردستان عراق بوده که سکوهای توسعه روابط اقتصادی و تجاری بین کشورهای منطقه محسوب می شوند.

وی با بیان اینکه با رعایت سرعت و دقت در انجام تشریفات گمرکی گام مهمی در ارائه خدمات و توسعه بازرگانی خارجی و صادرات کالای استان برداشته می شود، اظهار داشت: گمرک پیرانشهر، ارومیه و بازرگان در امر صادرات کالاهای تولیدی در کشور جایگاه‌ ویژه داشته که ارتقای این سطح نیازمند تجهیز و تکمیل آنها است.

ناظر گمرکات آذربایجان غربی با اشاره به اینکه ظرفیت ایجاد شده در حوزه ترانزیت و بهسازی امورات مرزی، توسعه مبادلات و افزایش حجم مراودات تجاری با کشورهای همسایه، لزوم بهره برداری اصولی تر از گمرکات را دو چندان می کند، اعلام کرد: در این راستا طی آینده نزدیک رسیدن به یک هاب تجاری در منطقه شمال غرب کشور برای آذربایجان غربی دور از انتظار نیست.

صادرات یک میلیارد دلاری کالای تولیدی کشور از گمرکات آذربایجان غربی

سید احمدی از صدور کالاهای تولیدی در سطح کشور از طریق گمرکات آذربایجان غربی به خارج از کشور به ارزشی بالغ بر یک میلیارد دلار از ابتدای سالجاری تاکنون خبر داد و اعلام کرد: ارزش ریالی کالاهای صادراتی آذربایجان غربی نیز طی این مدت با 37 درصد افزایش ریالی و 25 درصد افزایش وزنی به 522 میلیون و 450 هزار و 813 دلار و یک میلیون و 138 هزار و 257 تن رسیده است.

وجود 9 گمرک فعال که در نوار مرزی شمال و غرب آذربایجان غربی هستند در کنار فعالیت بازارچه های مرزی افق های روشنی را در زمینه صادرات و توسعه روابط اقتصادی بین المللی ایجاد کرده، با اجرای سیاست و برنامه های مربوط به تقویت صادرات کالاهای غیر نفتی در سالهای اخیر ارزش کل صادرات از مبادی مرزی استان همواره سیر صعودی داشته است.



عمده کالاهای صادراتی آذربایجان غربی شامل کنسانتره، آبمیوه، محصولات غذایی، سیب، انگور و کشمش است که بیش از 70 درصد ارزش کل صادرات استان را به خود اختصاص داده اند و اقلام عمده وارداتی استان محدود به ماشین آلات صنعتی و مواد اولیه شیمیایی است.