افتتاح پروژه های ملی البرز با حضور احمدی نژاد

به گزارش خبرنگار مهر، امیریزدی ظهر دوشنبه در جلسه کارگروه اقتصاد که در سالن شهید رجایی استانداری البرز برگزار شد، اظهارداشت: محمود احمدی نژاد در افتتاحیه پروژه های ملی استان البرز در ایام دهه فجر حضور خواهد داشت.



وی با بیان اینکه قصد داریم افتتاحیه پروژه های مهم عمرانی را به صورت پکیچ برنامه ریزی کنیم، اضافه کرد: این پروژه ها معمولاً در بخش کشاورزی، اقتصاد و صنعت هستند که ماحصل یک سال تلاش مسئولان است.



سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری البرز افزود: می خواهیم پروژه ها را به گونه ای برنامه ریزی کنیم که در شان رئیس جمهور باشد و مهم ترین طرح ها و پروژه ها افتتاح خواهد شد.



امیر یزدی تصریح کرد: وقتی این طرح با حضور یکی از مقامات عالی کشور افتتاح می شود وزیر مربوطه نیز وی را همراهی می کند.



سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری البرز گفت: قصد داریم این مراسم بازتاب ملی و بین المللی داشته باشد و باید تلاش کنیم که برنامه های امسال پر رنگ تر به اطلاع مردم رسانده شود تا دلگرمی برای مردم باشد.