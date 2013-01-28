780 طرح عمرانی در استان ایلام به بهره برداری می رسد

ولی الله حیاتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بیش از چهار هزار ویژه برنامه مختلف در ایام الله دهه فجر در استان اجرا می شود.

وی افزود: 9 ستاد و17 کمیته تخصصی برای اجرای این ویژه برنامه ها در زمینه های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، ورزشی و عمرانی تشکیل شده است.

حیاتی عنوان داشت: افتتاح 780 طرح عمرانی در بخش های راه، بهداشت، کشاورزی، آموزش، رژه های موتوری، استقبال از تمثال مبارک پرچم امام خمینی (ره)، غبار روبی مزار شهدا، تجلیل از خانواده های معظم شهدای انقلاب، برگزاری محفل انس با قرآن، مسابقات فرهنگی ورزشی، جشنواره های شعرو تئاترو موسیقی ، ویزیت رایگان در مناطق محروم وبرپایی نمایشگاه های مختلف و...از جمله برنامه هایی است که در دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی در مناطق مختلف استان برگزار می شود.

فرماندار ایلام گفت: برگزاری ویژه برنامه های دهه مبارک فجر با حضور پرشور و گسترده مردم موجب ایجاد فضای شادی و شور و نشاط در جامعه می شود.

حیاتی با اشاره به ویژگی های انقلاب اسلامی ایران در مقایسه با سایر انقلاب ها در دنیاٰ افزود: مردمی بودن، داشتن مشروعیت، عدم وابستگی به قدرت های استکباری دنیا، اجرای احکام اسلامی در جامعه، حمایت از مستضعفین و کوتاه کردن دست بیگانگان از منابع داخلی کشوراز جمله ویژگی های انقلاب اسلامی ایران است.

فرماندار ایلام هم امروز از اجرای طرح های متعدد در دهه فجر انقلاب اسلامی در ایلام خبر داد و گفت: 147 طرح تسهیلاتی با اعتبار شش میلیارد و 995 میلیون تومان در مجموع با اشتغال زایی 367 نفر در حوزه شهرستان ایلام به بهره برداری می رسد.

وی افزود: از مهمترین این پروژه ها سامانه RVR فرودگاه شهدای ایلام ، تخصیصات الکترولیز نمک طعام سد ایلام وهمچنین پایگاه اتباع حریق غرب کشور در مرکز استان و10ها پروژه ی متنوع عمرانی در حوزه ی عمران شهری، روستاها و زیرساختی در شهرستان ایلام به بهره برداری خواهد رسید.

وی اضافه کرد: همزمان بیش از هزار برنامه متنوع فرهنگی، ورزشی، مذهبی، اجتماعی و قرآنی در سراسر استان ایلام به اجرا خواهد گذاشت.

وی افزود: روز چهارشنبه زنگ مدارس در مدارس شهرستان به صدا درخواهد آمد و در 12بهمن ماه همزمان با ورو دتاریخی معمار کبیر انقلاب اسلامی تمثال مطهر امام راحل وهمچنین تمثال مقام معظم رهبری از فرودگاه شهدای ایلام تا مزار شهدای گمنام شهرستان ایلام حمل خواهد شد وبعداظهر روز پنج شنبه 12بهمن مردم شریف شهر ایلام به میهمانی لاله ها در گلزار شهدای صالح آباد وهمچنین گلزار شهدای گمنام شهر ایلام خواهند رفت.