یک جایزه دیگر برای "آرگو"/ دی لوییس با "لینکلن" تحسین شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فاکس نیوز، در مراسمی که دیشب 27 ژانویه در لس آنجلس برگزار شد، دانیل دی لویس برای بازی در فیلم "لینکلن" جایزه بازیگر نقش اول مرد و جنیفر لارنس برای بازی در فیلم "کتاب بارقه امید" جایزه بهترین بازیگر زن را کسب کردند.

آن هاتاوی جایزه بهترین زن نقش مکمل را برای "بینوایان" به دست آورد و جایزه نقش مکمل مرد هم به تامی لی جونز برای بازی در فیلم "لینکلن" رسید.

اما "آرگو" با دریافت جایزه اتحادیه بازیگران سینما به عنوان بهترین تیم بازیگری خود را یک گام دیگر به اسکار نزدیک‌تر می‌بیند.

این فیلم یک روز پیش‌تر جایزه بهترین فیلم را از اتحادیه تهیه‌کنندگان فیلم آمریکا نیز دریافت کرده بود؛ جایزه ای که معمولا امکان بردن جایزه اسکار را برای یک فیلم مسجل می کند و منتقدان انتخاب آن را با انتخاب اسکار یکی می‌دانند. این فیلم دو هفته پیش جایزه گلدن گلوب بهترین فیلم و بهترین کارگردانی را برای بن افلک دریافت کرده بود.

"آرگو" در حالی به عنوان بهترین فیلم نامز دریافت اسکار شده که یکی از 4 فیلمی است که در 85 سال اخیر بدون این که کارگردان آن نامزد دریافت جایزه بهترین کارگردانی شده باشد، به عنوان بهترین فیلم نامزد اسکار شده و همین شائبه‌های سیاسی بودن این انتخاب را تقویت می کند.

