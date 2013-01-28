17 میلیارد ریال اعتبار به فرودگاه پارس آباد اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی صفایی صبح دوشنبه در بازدید از فرودگاه پارس آباد به عنوان دومین فرودگاه استان تصریح کرد: این فرودگاه نیازمند عملیات روکش و درزگیری است که اعتبار تخصیص یافته به همین منظور هزینه خواهد شد.

وی با بیان اینکه فرودگاه پارس آباد از جمله فرودگاههای مهم حمل و نقل هوایی کشور در حوزه کشاورزی است، اضافه کرد: ضروری است با رفع نواقص فنی این فرودگاه، زمینه توسعه فعالیتهای آن فراهم شود.

صفایی با یادآوری تخصیص 30 میلیارد ریال اعتبار به فرودگاه پارس آباد در ابتدای سال جاری اضافه کرد: این رقم برای استاندارد سازی، ترمیم روکش باند و توسعه بخشهای مختلف فرودگاه صرف شد.

وی تاکید کرد: کار طراحی و مطالعات برای تجهیز و توسعه فرودگاه این شهرستان به اتمام رسیده و به صورت مرحله به مرحله در حال جذب اعتبارات و انجام عملیات تعمیر است.

مدیرکل فرودگاه های استان تصریح کرد: با استاندارد سازی و ارتقاء ایمنی باند این فرودگاه، نشست و برخاست هواپیماهای متوسط بویژه هواپیمای فوکر 100 در پارس آباد میسر خواهد شد.

فرودگاه پارس آباد یکی از دو فرودگاه استان اردبیل است که در سال 1352 احداث شده است.

