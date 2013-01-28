۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۱:۰۳

جدایی از اروپا محبوبیت کامرون را افزایش داد

جدیدترین نظرسنجی انجام شده در انگلیس بیانگر آن است که محبوبیت نخست وزیر این کشور بدلیل اظهارات چهارشنبه گذشته وی افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در نخستین نظرسنجی انجام شده در انگلیس پس از اظهارات دیوید کامرون در مورد برگزاری همه پرسی برای جدایی از اتحادیه اروپا، نشان می دهد که محبوبیت حزب تحت امر وی (محافظه کار) با دو درصد رشد به 31 درصد رسیده است.

این نظرسنجی که توسط موسسه "میل" انجام شده همچنین نشان می دهد که محبوبیت حزب کارگر بدون تغییر در مقایسه با نظرسنجی های قبلی، 38 درصد است.  

در همین رابطه روزنامه ایندیپندنت نیز نظرسنجی دیگری را در این خصوص انجام داده که نشان می دهد محبوبیت حزب محافظه کار پس از سخنرانی روز چهارشنبه دیوید کامرون به 33 درصد رسیده است.

