امام خمینی (ره) روح مقاومت را در ملتها تزریق کرد

به گزارش خبرنگار مهر، راشد الرشد صبح دوشنبه در جشن هفته وحدت در علوم پزشکی گلستان افزود: امام خمینی (ره)، مبارزات مردم ایران در مقابل استکبار را زمانی آغاز کرد که همه ملت ها در خواب بسرمی بردند و درمقابل آنها هیچگونه عکس العملی از خود نشان نمی دادند.

وی تصریح کرد: امام خمینی(ره) افکار تسلیم در مقابل استبداد و استکبارجهانی را به یک فرهنگ جدیدی تبدیل کرد که ما با استفاده ازآن می توانیم استکبار را نابود و آنها را براحتی از مملکت خود بیرون کنیم.

وی عنوان کرد: در واقع مردم ایران، بدست آوردن این انقلاب و آزادی را مدیون اقدامات وافکار امام راحل(ره)هستند.

این عالم بحرینی اذعان کرد: ما در کشور بحرین در طول مبارزات خود در زمینه های مختلف از تجربیات انقلاب اسلامی استفاده می کنیم و از بردباریها و رشادت های آنها درس های زیادی گرفتیم که چگونه در مقابل دشمنان ایستادگی کنیم و براحتی تسلیم آنها نشویم.

راشد الرشد با اشاره به شرایط بحرین خاطرنشان کرد: استبداد جهانی به رهبری آمریکا، انگلیس و فرانسه و دخالت عربستان سعودی علیه کشور ما متحد شدند تا این کشور را با شکست مواجه کنند و نمی خواهند میهن ما پیروز شود، ولی ما با پیروی از خط امام و با توکل به خدا و همت مردم بحرین، پیروز خواهیم شد.

راشدالراشد در ادامه افزود: بین ملت ما و ملت ایران، روابط تاریخی، مذهبی، خانوادگی و تفریحی وجود دارد و بحرین زمانی جزو ایران بود.

وی اذعان کرد: روابط فرهنگی، مذهبی و تاریخی ریشه دار و عمیقی بیان ملت ایران و بحرین وجود دارد که آل خلیفه و آل سعود را به خشم آورده وهمیشه می گویند ایران در درخواستهای مردم بحرین دخالت دارند ولی ما به این اظهارات بی توجه بوده و محکم در مقابل آنان ایستادگی می کنیم.