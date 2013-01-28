جشن جهانی برای 200 سالگی یک کتاب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گلاب اند میل، دویستمین سالگرد انتشار یکی از محبوبترین آثار کلاسیک جهان «غرور و تعصب» نوشته جین آستن، توسط برنامههای مختلفی در سراسر جهان گرامی داشته میشود.
این کتاب گرچه در زمان انتشار اینقدر شهرت به دست نیاورد، با این حال همه نسخههای چاپ اولش به سرعت به فروش رسیدند و تقریبا بلافاصله به زبان فرانسوی ترجمه شد. اکنون رمانهای متعدد، فیلمها و اقتباسهای گوناگونی از این کتاب به عمل آمده و حتی داستانهای مصور و اقتباسهایی در عالم زامبیها نیز از آن شده است که شمارش همگی آنها را تقریبا غیرممکن میسازد.
این رمان دومین رمان جین آستن است و او پیش از آن «حس و احساس» را نوشته و آن را با نام مستعار منتشر کرده بود. آستن در زمان انتشار این کتاب 37 ساله بود، اما او وقتی خیلی جوانتر بود و تنها 21 سال داشت این کتاب را ظرف 10 ماه نوشته و در تمام این سالها آن را فقط برای خودش نگه داشته بود.
شخصیتهای این کتاب از جمله الیزابت و جین و آقای بینگلی و دارسی را امروز تقریبا بسیاری از مردم جهان چه از راه مطالعه کتاب و چه با تماشای فیلمها و سریالهای تلویزیونی میشناسند و میدانند جهان جین آستن در کتابهایش شبیه جهانی است که مردم در آن زندگی میکنند؛ همان غرورها و همان تعصبها. شاید همینها باشد که این کتاب را به اثری ماندگار در طول 200 سال بدل کرده است، اما شاید نه عشقهای بزرگ و رسیدنها یا فراقها که درسهایی که این کتاب به انسان میآموزد موجب ماندگاری آن باشد.
در هر حال راز ماندگاری این کتاب آن است که در پایان آن خواننده احساس میکند انسانی بهتر است. درسی که این کتاب میآموزد این است که زندگی دشوار و پیچیده است و قضاوت کردن سختترین کار است. هر چند در انتهای کتاب 4 ازدواج به وقوع میپیوندد و هرکس با رسیدن به عشق واقعی خود جایزه خوبیهایش را میگیرد، اما زیبایی اثر در این است که خواننده نیز دلش میخواهد کاری درست انجام دهد تا چنین دریافت خوبی داشته باشد.
به مناسبت دویستمین سال انتشار کتاب «غرور و تعصب» در طول سال 2013 کنفرانسها و نشستهای ادبی متعددی برای بررسی وجوه مختلف این کتاب برگزار میشود.
نظر شما