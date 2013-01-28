سه هزار نفر در دهلران برای شرکت در طرح پزشک خانواده ثبت نام کرده اند

عبدالصاحب شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تاکنون بیش از سه هزار نفر در شهرستان دهلران برای استفاده از مزایای پزشک خانواده ثبت نام کرده اند.

رئیس شبکه بهداشت شهرستان دهلران گفت: هدف از اجرای این طرح، عدالت در توزیع امکانات، کاهش سهم خانواده از هزینه های درمان، جلوگیری از سردرگمی بیماران و تحت پوشش قراردادن کلیه افراد جامعه برای استفاده از خدمات درمانی است.

شریفی افزود: سلامت از موضوعات مهم جامعه است که خوشبختانه درسالهای اخیر کارهای خوبی در راستای ارتقاء سطح سلامت با استفاده از امکانات وتجهیزات مناسب و نیروی انسانی مجرب به ویژه در مناطق محروم به همت دولت انجام شده است.

وی افزود: در این طرح به ازای هر دو هزار و 500 نفر یک پزشک برای پیگیری امور آنها در نظر گرفته شده است.