راه اندازی اولین فروشگاه نشر "سوره مهر" در اردبیل

ساسان ناطق در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: هدف از انجام این کار حمایت از تولیدات فرهنگی نویسندگان و ناشران داخلی و در وهله دوم تولیدات کشوری است.

وی اضافه کرد: در این فروشگاه آخرین آثار شاخص تولیدی در نشر سوره مهر به ویژه تولیدات بومی استان عرضه خواهد شد.

ناطق با یادآوری تولید 13 کتاب در سال جاری در حوزه هنری استان اضافه کرد: به دلیل گستردگی و تنوع تولیدات فرهنگی و هنری ضروری است زمینه های احیای تولیدات هنرمندان فراهم شود.

مدیر کل حوزه هنری استان از جمله شیوه های حمایت از تولیدات هنری فرهنگی را توجه سایر دستگاههای اجرایی به آنها و جایگزین کردن این تولیدات با هدایای مادی برشمرد.

هدایای مادی با تولیدات فرهنگی جایگزین شود



وی افزود: در این راستا هم اکنون اجرای طرح جایگزینی هدایای مادی با تولیدات هنری و فرهنگی در قالب بخشنامه ای به ادارات میراث فرهنگی استانها ابلاغ شده است.



ناطق معتقد است علاوه بر این دستگاه اجرایی حوزه هنری و ادارات ارشاد نیز می تواند ورود مناسبی در عملی شدن این طرح داشته باشد.



وی در خصوص خروجی اجرایی شدن این طرح در دستگاههای اجرایی مسئول اظهار نظر شفافی نکرد و از رسانه ها خواست عملکرد مدیران در این خصوص را جویا شوند.



وی اضافه کرد: اگر آثار هنری به این طریق به منازل وارد شود بهتر از این است که در گوشه نگارخانه ها خاک بخورد.



به گفته مدیر کل حوزه هنری استان رایزنی های اولیه جهت اجرای این طرح با برخی از دستگاههای اجرایی صورت گرفته است.