10 میزبانی کشوری در استان ایلام محقق می شود

فرزاد فتاحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با بر نامه ریزی های انجام شده در ابتدای سال جاری برای میزبانی استان ایلام در رشته های مختلف ورزشی که ما پیش بینی کرده بودیم تا پایان امسال محقق می شوند.

وی افزود: هدف از برگزاری مسابقات کشوری در شهرستانها شناسایی استعدادها و ظرفیت های نهفته آنها است.

فتاحی اظهار داشت: خوشبختانه میزبانی خوب شهرستان دهلران در برگزاری مسابقات ووشو رده نوجوانان کشور در این شهرستان نشان داد که شهرستانهای ما برای بر گزاری مسابقات کشوری ظرفیت های خوبی دارند.

مدیر کل اداره ورزش و جوانان استان ایلام گفت: برگزاری مسابقات ووشو در شهرستان دهلران مورد استقبال مردم قرار گرفته به طوری که خیلی از شهروندان با مراجعه حضوری با بنده احساس رضایت کردند وبر گزاری مسابقات ورزشی را مایه توجه مسئولین به این شهرستان دانستند.

وی گفت: به دنبال این هستیم که میزبانی بیشتری به شهرستانها بدهیم.

فتاحی افزود: تا پایان امسال ایلام میزبان مسابقات کشتی آزاد کشور اردوی ژیمناستیک کشور ومیزبان وزنه برداری کشور در ایلام هستم.

وی افزود: میزبانی این مسابقات در استان نشان می دهد که در کشور به استان ایلام توجه می شود چون کیفت بر گزاری مسابقات در استان بسیار خوب است.

وی بیان داش : ورزش تاثیرات فراوانی برجامعه از لحاز سیاسی اجتماعی اقتصادی دارد و از طرفی دیگر جامعه هم بر ورزش تاثیر فر اوانی دارد.

مدیر کل ادراه ورزش وجوانان استان ایلام گفت: اداره کل ورزش وجوانا ن استان به دنبال میزبان مسابقات بین المللی دراستان هستیم که تا کنون موفق نشدیم برای بر گزاری مسابقات بین المللی اسپانسرمالی پیدا کنیم.