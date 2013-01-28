  1. سیاست
۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۱:۳۹

بادامچیان به مهر خبر داد:

اعلام مکانیسم ابتکاری موتلفه در معرفی کاندیدا/ نظرسنجی وحکمیت روحانیت

اعلام مکانیسم ابتکاری موتلفه در معرفی کاندیدا/ نظرسنجی وحکمیت روحانیت

یک عضو ارشد حزب موتلفه اسلامی، از معرفی تیم انتخاباتی از سوی موتلفه و بخشی از اصولگرایان خبر داد و گفت: ما تیم انتخاباتی معرفی می کنیم که کاندیدای نهائی آن با نظر سنجی مردم و حکمیت روحانیت انتخاب خواهد شد.

اسدالله بادامچیان در گفتگو با خبرنگار مهر، خبر از معرفی تیم انتخاباتی از سوی موتلفه و بخشی از اصولگرایان داد و گفت: ما معتقدیم در این دوره بهترین پیشنهاد برای انتخابات برای ملت عزیز معرفی یک تیم است، چراکه با توجه به شرایط کنونی کشور یک نفر که واجد شرایط برای حل مشکلات مردم باشد را در اختیار نداریم.

وی افزود: هر کدام از کاندیداها در یک حوزه ای مثلا سیاست خارجی ، اقتصاد و...تخصص و تسلط دارند لذا ما ترکیبی از این افراد را به صورت تیم به مردم معرفی می کنیم  و اینها با یکدیگر قرار می گذارند که بر اساس نظرخواهی از مردم و حکمیت روحانیت معزز یک نفرشان به عنوان کاندیدای نهایی انتخاب و بقیه با او کار خواهند کرد.

بادامچیان همچنین در مورد فعالیت انتخاباتی موتلفه و جبهه پیروان در مورد انتخابات شوراها گفت: برای تعیین فهرست نهائی هنوز در حل رایزنی با دیگر گروههای اصولگرایی هستیم و در هفته جلسات متناوبی در این خصوص با دیگر گروهها برگزار می شود که در آینده نزدیک تصمیمات نهائی تخاذ خواهد شد.

کد مطلب 1802399

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