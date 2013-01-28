سیاست زدگی فضای اقتصادی کشور/ ای کاش تولید در اولویت قرار می گرفت

خدادادغیاثوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از مزیت های بزرگ صنعتی کشور صنعت سنگ است که 160 هزار نفر اشتغال در کشور ایجاد کرده و بیش از هزار و 200 واحد معدنی، بیش از پنج هزار واحد سنگبری و قریب به 1000 واحد ارائه دهنده خدمات نیز در این صنعت وجود دارد.

وی با بیان اینکه بیش از 15 هزار واحد سنگ فروشی نیز از این طریق به صورت مستقیم در کشور امرار معاش می کنند، بیان داشت: حجم جابجایی صنعت سنگ در صنعت حمل و نقل نیز قریب به هشت درصد حمل و نقل کشور است.

خام فروشی، بلای خانمان سوز صنعت سنگ

دبیر و نایب رئیس کانون سنگ ایران افزود: سالیانه نزدیک به 13 میلیون تن استخراج معادن سنگ کشور است و بیش از 80 میلیون متر مربع سنگ فرآوری می شود.

غیاثوند با بیان اینکه علیرغم همه این ظرفیت ها در زمینه درآمدهای صادراتی جایگاه خوبی در جهان نداریم، بیان داشت: در بهترین شرایط در سال 86 به میزان 175 میلیون دلار صادرات سنگ داشتیم که این میزان نیز فرآوری نشده بود.

وی عنوان کرد: مشکل دیگری که در سایر صنایع کشور و به خصوص سنگ وجود دارد، مشکل خام فروشی است که طبق فرمایشات مقام معظم رهبری بلای خانمان سوز اقتصاد کشور شده و متاسفانه هیچ مکانیسمی برای جلوگیری از خروج سنگ خام تعریف نشده است.

غیاثوند عنوان کرد: این در شرایطی است که صادرات یک تن سنگ بریده شده در مقایسه با یک تن سنگ خام بیش از پنج برابر ارزش افزوده و ایجاد اشتغال را محقق می کند.

تولید نیازمند ثبات اقتصادی است

وی بیان داشت: متاسفانه علیرغم اینکه این صنعت یکی از مزیت های صنعتی کشور است به دلایل کلان اقتصادی و دلایل بخشی، فرابخشی و به ویژه موضوعاتی همچون خام فروشی، نرخ بالای تسهیلات بانکی و افزایش قیمت همه نهاده های تولید و واقعی نبودن نرخ ارز در سنوات گذشته و عدم ثبات اقتصادی، مزیت های این صنعت شکوفا نشده است.

دبیر و نایب رئیس کانون سنگ ایران تصریح کرد: یکی از موثرترین روش ها برای ایجاد انگیزه تولید، ایجاد ثبات اقتصادی است، یعنی ثبات اقتصادی در حوزه های پولی و مالی، مواد اولیه، تورم، نرخ ارز مبادلاتی و قانون گذاری که متاسفانه در همه این موارد چنین شرایطی نداریم.

غیاثوند بیان داشت: در کنار این موضوعات، موضوع هدفمندی یارانه ها مطرح است، باید گفت در زمینه هدفمندی یارانه ها اصل طرح مورد تصدیق همه صاحب نظران است و برای اجرای این طرح باید از دولت تشکر کرد زیرا معلوم نیست که آیا دولت دیگری می توانست این موضوع را اجرایی کند یا نه؟

وی عنوان کرد: پس از یک قرن اقتصاد وابسته به نفت که با نفت مدیریت می شد و بر نفت مدیریت نمی شد دولتی برای ایجاد فضای واقعی اقتصادی با همکاری مجلس این طرح را اجرا کرد.

آلوده شدن شاهکار اقتصادی دولت به مسائل سیاسی

دبیر و نایب رئیس کانون سنگ ایران افزود: اما متاسفانه این شاهکار اقتصادی به دلیل آلوده شدن به مسائل سیاسی و بی توجهی به تولید، علی رغم اینکه اصولا برای رونق تولید و ایجاد فضای کسب و کار انجام شد، متاسفانه در عمل در فضای کسب و کار اتفاق مبارکی نیفتاد و تولید کننده و تولید، یکی از سخت ترین دوره های مشکلات اقتصادی را تحمل کردند که تعدیل نیرو و کاهش تولید از جمله آثار این بی توجهی است.

غیاثوند گفت: باید دانست که همه کشورهای توسعه یافته بلا استثنا از مسیر تولید خود را به درجات بالای رشد اقتصادی رساندند، تولید فقط تولید فیزیکی نیست، تولید علم و فرهنگ و خدمات به معنای عام است، به عنوان مثال چین کشوری تولیدمحور است که در اوج بحران های اقتصادی جهانی هشت درصد رشد اقتصادی داشته است.

وی ادامه داد: کشورهایی که تولید را در اولویت کار خود قرار می دهند عملا جزء کشورهای توسعه یافته هستند و مشکلات اقتصادی کمتری دارند.

انتخاب مردم بین اشتغال و یارانه؛ اشتغال خواهد بود

غیاثوند معتقد است که طرح هدفمندی یارانه ها نیز که بزرگترین طرح اقتصادی کشور بود اگر در مسیر واقعی خودش با محوریت تولید برنگردد، به طور قطع مشکلات بیشتری در حوزه صنعت از جمله صنعت سنگ پیش می آید.

دبیر و نایب رئیس کانون سنگ ایران افزود: به عنوان مثال اگر به خانواده های یارانه بگیری که چند جوان بیکار دارند، بگویید، آیا یارانه می خواهید یا شغل برای جوانهای بیکارتان قطعا اشتغال را در اولویت قرار خواهند داد تا یارانه.

غیاثوند عنوان کرد: البته یارانه برای اقشار خاص و ناتوان به طور حتم ضروری است که باید در ساز و کار خودش دیده شود و رفع مشکل بیکاری نیز جز از مسیر تولید محقق نخواهد شد.

وی عنوان کرد: ای کاش به جای دامن زدن به افزایش یارانه های نقدی که به طور قطع در عمل هم قابلیت اجرا ندارد، حتی یارانه های فعلی در جهت تولید و ایجاد اشتغال به کار گرفته می شد.

انتقاد از نگاه شعاری به راهبردهای عالمانه رهبری

دبیر و نایب رئیس کانون سنگ ایران یادآور شد: امیدواریم که مجلس و دولت فارغ از هر گونه نگاه سیاسی، با رویکرد عالمانه و با فرمول های صحیح اقتصادی و بهره گیری از تجربه فاز اول هدفمندی یارانه ها در صدد رفع موانع تولید برآیند.

غیاثوند افزود: طی سالهای اخیر به تشخیص مقام معظم رهبری در زمینه مشکلات اقتصادی و چالش های پیش رو، تدابیری اندیشیده شد، نامگذاری سالها توسط ایشان در ابتدای هر سال همه شعارهای اقتصادی بوده اند که اگر به این شعارها توسط سه قوه و بخش خصوصی، نگاه تبلیغاتی نمی شد و به جای برخورد شعاری، توجه لازم در حوزه قانون گذاری و اجرا و حمایت از تولید اتفاق می افتاد، به طور قطع مشکلات اقتصادی کمتری را شاهد بودیم بلکه می توانستیم خود را در مقابل تحریمهای ناجوانمردانه دشمنان واکسینه کنیم.

وی عنوان کرد: برای مثال هشدارهای مقام معظم رهبری در خصوص شبیخون فرهنگی در دهه هفتاد به نحو شایسته ای مورد توجه عملی مسئولان فرهنگی قرار نگرفت و در نتیجه ناهنجاری های فرهنگی کار را به جایی کشاند که ایشان از لفظ بخش مظلوم فرهنگی در جلسه با هیئت دولت یاد کردند و اگر این روند اقتصادی ادامه پیدا کند، دیری نمی انجامد که باید از لفظ بخش مظلوم تولید نیز استفاده کرد.

سیاست زدگی فضای اقتصادی عالمان اقتصادی را به حاشیه برده است

دبیر و نایب رئیس کانون سنگ ایران بیان داشت: امیدواریم که مسئولان اقتصادی بیش از این فرصت را از دست ندهند و اشتباه کم کاری بخش فرهنگی را در حوزه اقتصاد تکرار نکنند.

غیاثوند بیان داشت: در شرایطی که دشمن با استفاده از تحریم های ناجوانمردانه اقتصاد و تولید کشور را هدف قرار داده است، راهی به جز انسجام و استفاده از علوم ثابت شده اقتصادی و هم افزایی با بخش خصوصی وجود ندارد.

وی یادآور شد: ولی متاسفانه رنگ و بوی سیاست و سیاست زدگی فضای اقتصادی کشور را به گونه ای آلوده کرده است که نظرات و اقدامات موثر عالمان و عاملان اقتصادی و تولید که باید در بطن کار باشند را به حاشیه برده است.

دبیر و نایب رئیس کانون سنگ ایران ادامه داد: اگر اجرای فاز دوم هدفمندی در راستای جبران چالشهای ایجاد شده فاز اول برای تولید کنندگان نباشد و تولید در راس امور کشورقرار نگیرد دیری نخواهد انجامید که شاهد فروپاشی اقتصادی کشور خواهیم بود؛ چرا که مردم شغل می خواهند نه پولی که از یک جیب واریز و از جیب دیگر با تورم خارج شود؛ ای کاش این شاهکار بزرگ اقتصادی دولت دهم دست خوش سیاست بازان نمی شد و تولید در اولویت قرار می گرفت.