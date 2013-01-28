امروز مقاومت در برابر تحریم ها پیروی از ولایت و راه شهداست

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مهدی مهدوی نژاد شامگاه یکشنبه به همراه جانشین نمایندگی ولی فقیه و جمعی از مسئولان سپاه علی بن ابی طالب(ع) به دیدار مادر و فرزندان سه شهید به نام های محمدعلی، حاج رضا و محمد تقی فرزندان مرحوم حاج حسین قمی از مردان انقلابی محله چهارمردان رفت تا در آستانه دهه مبارکه فجر یاد و خاطره همه شهیدان انقلاب اسلامی را گرامی بدارد.



فرمانده سپاه علی بن ابی طالب(ع) در این دیدار بر لزوم استقامت و پایمردی بر آرمان های انقلاب اسلامی و امام راحل تاکید کرد و گفت: امروز پیمودن راه شهدا، بدون مقاومت در برابر زیاده خواهی های استکبار جهانی و تحریم ها امکان پذیر نیست.



وی افزود: مردم ولایتمدار ایران اسلامی به دشمنان نشان داده‌اند که همواره پشتیبان ولایت فقیه و انقلاب اسلامی هستند.



سردار مهدوی نژاد با بیان اینکه شهدا ستارگانی درخشان هستند که با نگاه به آنان می‌توان مسیر درست را از مسیرهای انحرافی تشخیص داد، اظهار داشت: تلالو و نورانیت آنان به گونه‌ای است که هرکس در هر کجا که باشد با تاسی از آنان می‌تواند حق را از باطل تشخیص دهد.



وی با بیان اینکه شهدای انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس از شهدای عاشورا درس گرفته بودند و هدفشان هم حفظ اسلام بود، گفت: ما باید بدانیم که شهدا ناظر بر اعمال ما هستند.



سردار مهدوی نژاد با بیان خاطراتی از رزمندگان هشت سال دفاع مقدس خطاب به مادر شهیدان قمی اظهار کرد: اجر شما قطعا کمتر از اجر شهادت نیست زیرا که این شهدا در دامن شما مادر دلسوز، انقلابی و وفادارن به ولایت، پرورش یافته و مسیر حق را از باطل تشخیص دادند.



حفظ یاد و خاطره شهدا از وظایف و رسالت اصلی همه مسئولان است



وی با بیان اینکه جوانان امروز که در مسند مسئولیت‌ها قرار می‌گیرند، باید بدانند که حفظ یاد و خاطره شهدا یکی از وظایف و رسالت اصلی همه مسئولان است.



مادر شهیدان قمی نیز در این دیدار ضمن خیرمقدم خدمت سردار و همراهان وی، اظهار کرد: فرزندان آن شهدا نیز آماده جانفشانی برای اسلام، انقلاب و ولایت هستند.



فرمانده سپاه علی بن ابی طالب(ع) همچنین با حضور در منزل شهیدان داوود و ابوالفضل یزدانیان با خانواده انقلابی یزدانیان نیز دیدار و گفتگو کرد.



وی با بیان خاطراتی از دوران دفاع مقدس اظهار کرد: شهدا با خون خودشان پیام انقلاب اسلامی را به جهانیان رساندند.



دشمنان به دنبال منحرف کردن مردم از مسیر انقلاب و آرمان های امام هستند



جانشین نمایندگی ولی فقیه در سپاه استان قم نیز در این دیدارها حضور در منازل شهدا را عاملی برای جلا دادن قلوب عنوان کرد و گفت: امروز در روزگاری زندگی می کنیم که دشمنان با ابزارهای مختلف به جنگ نرم علیه انقلاب اسلامی آمده‌اند و به دنبال منحرف کردن مردم از مسیر انقلاب و آرمان‌های امام راحل هستند، لیکن حضور در منازل شهدا و برگزاری محافل و مجالس برای شهدا، خود عاملی برای مقابله با توطئه آنان است.



حجت الاسلام احمد ولی زاده با اشاره به تحریم‌ها و فشار دشمنان بر ملت ایران اظهار کرد: این ملت هرگز دست از اسلام و انقلاب و ولایت بر نمی دارند و دشمنان باید بدانند که این بار هم مغلوب اراده ملت ایران خواهند شد.



پدر شهیدان یزدانیان ضمن تقدیر و تشکر فراوان از حضور فرمانده سپاه استان قم و همراهان وی، اظهار کرد: خانواده معظم شهدا دعاگوی مسئولانی هستند که در مسیر انقلاب اسلامی حرکت می کنند و راه شهدا را ادامه می دهند.