دستور تیراندازی به معترضان را ندادم/ قصد فرار از کشور نداشتم!

به گزارش خبرگزاری مهر، زین العابدین بن علی دیکتاتور سابق تونس در نخستین مصاحبه پس از سقوط رژیم دیکتاتوری اش در 14 ژانویه 2011 در گفتگو با پایگاه خبری "تونسی سکریه" گفت : من قصد نداشتم تونس را ترک کنم و زمانی که مرا قانع کردند که زندگی و جان اعضای خانواده ام در خطر است و نمی توانند امنیت ما را تضمین کنند، اقدام به ترک کشور کردم.

وی با بیان این مطلب افزود: من حتی عینک و داروهای خود را نیز برنداشتم، زیرا فکر می کردم پس از ورود به عربستان به تونس باز می گردم، اما در حالی که در فرودگاه جده منتظر بودم، هواپیما بدون اطلاع من به تونس بازگشت.

بن علی در ادامه مدعی شد: سوگند می خورم هرگز به وزیران کشور و دفاع دستور تیراندازی به معترضان در جریان انقلاب تونس را ندادم و وزرای من در این رابطه بیگناه هستند.

دیکتاتور سابق تونس خاطرنشان کرد: از تاریخ 8 ژانویه 2011 یعنی زمانی که گزارشهایی را درباره حمله تروریستها به مراکز پلیس و گارد ملی دریافت کردم به آنها اطلاع دادم نیروهای امنیتی می توانند برای دفاع مشروع از خود در برخی موارد تیراندازی کنند.