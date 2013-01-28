فیلم مستند زندگی شهید"طیب" در مصلای یاسوج به نمایش درآمد

رضا پارسیان نژاد به خبرنگار مهر گفت: این فیلم با نام " از فلوریدا تا فتح المبین" به زندگی شهید "هدایت الله طیب" از شهدای شاخص دانشجوی این استان پرداخته است.

وی بیان کرد: شهید هدایت الله طیب از شهدای شاخص دانشجو استان و از موسسین انجمن اسلامی دانشگاههای آمریکا بود که با شروع جنگ تحمیلی عازم جبهه های جنگ شد و به فیض عظیم شهادت نائل گردید.

پارسیان نژاد اظهار داشت: این فیلم از تولیدات حوزه هنری استان است و آن را "وحید یگانه" و "محمد موسوی" در مدت زمان 30 دقیقه کارگردانی کرده اند.

وی تولید فیلم با موضوع ترویج فرهنگ ایثار و شهادت را در اولویت برنامه های این نهاد عنوان کرد و گفت: هنر بهترین ابزار برای بیان حماسه های دوران دفاع مقدس و انتقال آن به نسل های آینده است.

این مسئول همچنین پخش فیلم در مدارس، دانشگاهها، مساجد و اماکن عمومی را یکی از مهمترین برنامه های حوزه هنری برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه عنوان کرد و گفت: هر هفته فیلم های تولیدی این حوزه با موضوع فرهنگ ایثار و شهادت و آُسیب های اجتماعی در اماکن عمومی اکران می شود.